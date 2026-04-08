15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
ماكرون يدعو لاحترام وقف النار : يمهّد لمفاوضات شاملة تشمل لبنان والمنطقة
Lebanon 24
08-04-2026
|
17:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون إلى لاحترام وقف النار الذي أبرم بين أميركا وإيران، معتبراً أن ما تم التوصل إليه يمهّد لمفاوضات شاملة تشمل
لبنان
والمنطقة؟
وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال ماكرون: "تحدثتُ اليوم مع الرئيس
الإيراني
مسعود بيزشكيان والرئيس الأميريكي
دونالد ترامب
، وأبلغتُهما أن قرارهما بقبول وقف إطلاق النار هو أفضل نتيجة ممكنة".
وأضالإ: "أعربتُ عن أملي في أن يحترم جميع الأطراف المتحاربة في جميع جبهات الصراع، بما فيها لبنان، وقف إطلاق النار احترامًا كاملًا. فهذا شرط أساسي لضمان مصداقية وقف إطلاق النار واستدامته. ويجب أن يمهد الطريق لمفاوضات شاملة لضمان أمن الجميع في
الشرق الأوسط
".
وأكد "وجوب أن يتناول أي اتفاق المخاوف التي أثارتها برامج
إيران
النووية والصاروخية الباليستية، فضلًا عن سياساتها الإقليمية وأفعالها الرامية إلى عرقلة الملاحة في مضيق هرمز"، وأضاف: "بهذه الطريقة فقط يمكن بناء سلام قوي ودائم، بمشاركة جميع الأطراف القادرة على المساهمة. وستؤدي
فرنسا
دورها الكامل، بالتعاون الوثيق مع شركائها في الشرق الأوسط".
وختم: "هذا ما ناقشته أيضًا في محادثاتي اليوم مع قادة قطر والإمارات العربية المتحدة ولبنان والعراق".
مواضيع ذات صلة
ماكرون لترامب وبزشكيان: وقف إطلاق النار يجب أن يشمل لبنان ليكون مستداماً
Lebanon 24
ماكرون لترامب وبزشكيان: وقف إطلاق النار يجب أن يشمل لبنان ليكون مستداماً
09/04/2026 07:56:38
09/04/2026 07:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون للرئيس عون: مستعدّ لإجراء الاتصالات كي يشمل اتفاق وقف النار لبنان
Lebanon 24
ماكرون للرئيس عون: مستعدّ لإجراء الاتصالات كي يشمل اتفاق وقف النار لبنان
09/04/2026 07:56:38
09/04/2026 07:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: إعلان وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران أمر إيجابي ويجب ان يشمل لبنان
Lebanon 24
ماكرون: إعلان وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران أمر إيجابي ويجب ان يشمل لبنان
09/04/2026 07:56:38
09/04/2026 07:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: يجب أن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار لبنان
Lebanon 24
ماكرون: يجب أن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار لبنان
09/04/2026 07:56:38
09/04/2026 07:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة جنوباً.. وقصف طال عدداً من القرى والبلدات
Lebanon 24
الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة جنوباً.. وقصف طال عدداً من القرى والبلدات
00:15 | 2026-04-09
09/04/2026 12:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الكويت تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان: على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية
Lebanon 24
الكويت تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان: على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية
00:10 | 2026-04-09
09/04/2026 12:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: منبى من 5 طوابق سوي بالأرض.. دمار كبير في الشياح جراء غارة اسرائيلية ليلا
Lebanon 24
بالفيديو: منبى من 5 طوابق سوي بالأرض.. دمار كبير في الشياح جراء غارة اسرائيلية ليلا
23:33 | 2026-04-08
08/04/2026 11:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أب وأطفاله في "مجزرة" الجناح.. والزوجة في حالة حرجة
Lebanon 24
استشهاد أب وأطفاله في "مجزرة" الجناح.. والزوجة في حالة حرجة
23:23 | 2026-04-08
08/04/2026 11:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول ردّ... حزب الله: استهدفنا مستوطنة الكنارة وسنستمر في الرد اذا لم يتوقف العدوان
Lebanon 24
في أول ردّ... حزب الله: استهدفنا مستوطنة الكنارة وسنستمر في الرد اذا لم يتوقف العدوان
23:16 | 2026-04-08
08/04/2026 11:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
قبل ساعة من إستشهاده... إليكم آخر ما كتبه الشيخ صادق النابلسي
Lebanon 24
قبل ساعة من إستشهاده... إليكم آخر ما كتبه الشيخ صادق النابلسي
08:29 | 2026-04-08
08/04/2026 08:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضربة تلة الخياط.. بيان إسرائيليّ عن "المستهدف"
Lebanon 24
بعد ضربة تلة الخياط.. بيان إسرائيليّ عن "المستهدف"
12:14 | 2026-04-08
08/04/2026 12:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. إقرأوا آخر خبر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. إقرأوا آخر خبر
11:07 | 2026-04-08
08/04/2026 11:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جراء الغارات... إستشهاد إعلاميّة لبنانيّة
Lebanon 24
جراء الغارات... إستشهاد إعلاميّة لبنانيّة
10:08 | 2026-04-08
08/04/2026 10:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصالات عربية عاجلة بشأن لبنان.. هل اقترب "وقف النار"؟
Lebanon 24
اتصالات عربية عاجلة بشأن لبنان.. هل اقترب "وقف النار"؟
14:55 | 2026-04-08
08/04/2026 02:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
00:15 | 2026-04-09
الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة جنوباً.. وقصف طال عدداً من القرى والبلدات
00:10 | 2026-04-09
الكويت تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان: على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية
23:33 | 2026-04-08
بالفيديو: منبى من 5 طوابق سوي بالأرض.. دمار كبير في الشياح جراء غارة اسرائيلية ليلا
23:23 | 2026-04-08
استشهاد أب وأطفاله في "مجزرة" الجناح.. والزوجة في حالة حرجة
23:16 | 2026-04-08
في أول ردّ... حزب الله: استهدفنا مستوطنة الكنارة وسنستمر في الرد اذا لم يتوقف العدوان
23:15 | 2026-04-08
إخلاء مبنى ليلا في عين المريسة بعد ورود اتصال تهديد
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
09/04/2026 07:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
09/04/2026 07:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
09/04/2026 07:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
