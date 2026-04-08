لبنان

ماكرون يدعو لاحترام وقف النار : يمهّد لمفاوضات شاملة تشمل لبنان والمنطقة

Lebanon 24
08-04-2026 | 17:06
ماكرون يدعو لاحترام وقف النار : يمهّد لمفاوضات شاملة تشمل لبنان والمنطقة
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لاحترام وقف النار الذي أبرم بين أميركا وإيران، معتبراً أن ما تم التوصل إليه يمهّد لمفاوضات شاملة تشمل لبنان والمنطقة؟
 
 
وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال ماكرون: "تحدثتُ اليوم مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان والرئيس الأميريكي دونالد ترامب، وأبلغتُهما أن قرارهما بقبول وقف إطلاق النار هو أفضل نتيجة ممكنة".



وأضالإ: "أعربتُ عن أملي في أن يحترم جميع الأطراف المتحاربة في جميع جبهات الصراع، بما فيها لبنان، وقف إطلاق النار احترامًا كاملًا. فهذا شرط أساسي لضمان مصداقية وقف إطلاق النار واستدامته. ويجب أن يمهد الطريق لمفاوضات شاملة لضمان أمن الجميع في الشرق الأوسط".



وأكد "وجوب أن يتناول أي اتفاق المخاوف التي أثارتها برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية، فضلًا عن سياساتها الإقليمية وأفعالها الرامية إلى عرقلة الملاحة في مضيق هرمز"، وأضاف:  "بهذه الطريقة فقط يمكن بناء سلام قوي ودائم، بمشاركة جميع الأطراف القادرة على المساهمة. وستؤدي فرنسا دورها الكامل، بالتعاون الوثيق مع شركائها في الشرق الأوسط".



وختم: "هذا ما ناقشته أيضًا في محادثاتي اليوم مع قادة قطر والإمارات العربية المتحدة ولبنان والعراق".
 
 
 
