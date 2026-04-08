تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مجازر اسرائيلية تحصد المئات وحداد وطني اليوم واتصالات مع دول القرار لشمول لبنان بوقف النار

Lebanon 24
A-
A+
مجازر اسرائيلية تحصد المئات وحداد وطني اليوم واتصالات مع دول القرار لشمول لبنان بوقف النار
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كان لبنان الرسمي انشغل صباح امس بمحاولات معرفة ما إذا كانت الحرب الدائرة في لبنان ستربط بمصير الهدنة في المنطقة ، قبل ان ينقلب الوضع رأساً على عقب بعد الضربات الصاعقة التي نفذها العدو الاسرائيلي في بيروت واكثر من منطقة ، ليغدو الهمّ الأساسي مركّزاً على احتواء الكارثة الإنسانية ومن ثم تقصي ما يمكن أن يحصل لاحقا مع بدء "حزب الله" الردّ بإطلاق الصواريخ من الجنوب، بعدما كان أوقف النار من جانب واحد.
وأوضح مصدر حكومي لبناني بأن لبنان لم يتبلغ أمس شموله بوقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. وأضاف أن رئيس الجمهورية جوزف عون أجرى اتصالات دولية مع عدد من المسؤولين، بينهم الرئيس الفرنسي، من أجل شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار.
كما أعلنت مصادر ديبلوماسية أن إيران أدرجت ضمن بنودها وقف الأعمال العدائية على الجبهات كافة لكن إسرائيل رفضت أن تشمل الهدنة لبنان.
 وقالت إن شكل استمرار الحرب على لبنان غير مفهوم حتى الآن، ومن غير الواضح ما إذا كانت ستتوقف الغارات على بيروت ونعود إلى "وضع ما بعد اتفاق تشرين". وأضافت المصادر أن اسرائيل لا توافق على عودة أهالي الجنوب إلى قراهم قبيل نزع السلاح، لذلك الجيش اللبناني دعا المواطنين إلى التريث في العودة مشيرة إلى أن الشروط الإسرائيلية لإنهاء الحرب على لبنان بشكل كامل لم تتغيّر وتحديداً في نزع سلاح "حزب الله". ولفتت إلى أن الهدنة بين أميركا وإسرائيل تمهّد لفتح باب التفاوض في لبنان على آلية وقف الحرب بناء على نزع سلاح الحزب من جهة والانسحاب الإسرائيلي من جهة ثانية.

وإذ أطلق الجيش الإسرائيلي اسم "الظلام الأبدي" على حربه ضد "حزب الله" تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن 50 طائرة حربية شاركت بإلقاء 160 قنبلة على لبنان. وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن من بين الاستهدافات في لبنان مقر الطوارئ للأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم مع احتمال عدم وجوده في المكان. وقد نعى "حزب الله" الشيخ  صادق النابلسي الذي قضى في الغارات التي طاولت صيدا. وذكر أن إحدى الغارات الإسرائيلية على بيروت استهدفت نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي. 

مواقف رسمية
وفي المواقف الرسمية من المجزرة التي حصلت أمس، اعتبر رئيس الجمهورية جوزف عون "أنّ هذه الاعتداءات الهمجيّة، التي لا تعرف الحقّ ولا تحترم أيّ اتفاقات أو تعهّدات، قد أثبتت مرارًا وتكرارًا استخفافها بكل القوانين والأعراف الدولية". وقال، "إنّ هذا التصعيد الخطير يُحمّل الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تداعياته، ونؤكد أنّ استمرار هذه السياسات العدوانية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وانعدام الاستقرار، في وقتٍ أحوج ما يكون فيه الجميع إلى التهدئة واحترام الالتزامات. وإذ ندين هذه الجريمة بأشدّ العبارات، نؤكد ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، ووضع حدٍّ لهذا النهج العدواني الذي يهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة".
 
وقال رئيس مجلس نواب نبيه بري: "جريمة اليوم المتزامنة مع اتفاق وقف النار الذي أعلن في المنطقة ولم تلتزم به إسرائيل ومستوياتها السياسية والأمنية، هو اختبار جدي للمجتمع الدولي وتحدٍ صارخ لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تغتالها إسرائيل يومياً من خلال إمعانها باغتيال الإنسان على نحو غير مسبوق في التاريخ المعاصر، وهي بنفس الوقت اختبار لكل اللبنانيين قيادات سياسية وروحية وأهلية للتوحد خلف الدماء".
 
وكان بري أجرى اتصالاً بالسفير الباكستاني لدى لبنان سلمان أطهر، طالباً منه "نقل الوقائع بعدم التزام إسرائيل بالاتفاق ومواصلة عدوانها على لبنان وبخاصة في الجنوب".  
 
من جهته، قال رئيس الحكومة نواف سلام: "في حين رحّبنا بالاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، وكثّفنا جهودنا للتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، تواصل إسرائيل توسيع اعتداءاتها التي طالت أحياء سكنية مكتظّة، وراح ضحيتها مدنيون عزّل، في مختلف أنحاء لبنان، ولا سيّما في العاصمة بيروت، غير آبهة بكل المساعي الإقليمية والدولية لوقف الحرب، ناهيك عن ضربها عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي لم تحترمها يومًا أصلًا وجميع أصدقاء لبنان مدعوون إلى مساعدتنا على وقف هذه الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة".
واعلن الرئيس نواف سلام اليوم الخميس، يوم حداد وطني على شهداء وجرحى الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مئات المدنيين الآمنين العُزل،  كما اعلن إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في هذا اليوم وتنكيس الأعلام عليها وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الفاجعة الوطنية الأليمة. 
مواضيع ذات صلة
الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

من جهته

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24