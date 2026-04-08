مجلس الوزراء في بعبدا وسلام في عين التينة اليوم ...بري: تشويش إسرائيلي على وقف النار



بدأ الأمر مع تقديم أواخر الشهر الماضي مقترحاً من 15 نقطة، رفضتها إيران في حينه. يوم الاثنين ردّت إيران بمقترح خاص من 10 نقاط. وصف ترامب المسودة الإيرانية بأنها "أساس يمكن العمل به للتفاوض بشأنه". وقالت الإيرانية الاثنين إن المسودة الأميركية الأساسية "مفرطة للغاية، وغير عادية، وغير منطقية". وقال مسؤولان إيرانيان لـ "نيويورك تايمز" إن المسودة شملت ضمانة بعدم تعرض إيران لهجوم مستقبلي ووقفاً للغارات على " " ورفعاً لجميع العقوبات. مقابل ذلك، ترفع إيران الحصار عن مضيق هرمز وتفرض رسماً بمليوني دولار عن كل سفينة تمر عبره، بحيث تتقاسم إيران المبلغ مع عُمان. وستستخدم إيران حصتها لإعادة الإعمار. بينما قال ترامب إن بلاده قد تتقاسم رسوم العبور مع إيران.

كذلك، إن مصير الصواريخ الإيرانية وبرنامج طهران النووي غير واضح. قال ترامب إن بلاده ستعمل مع إزالة اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأنقاض بينما لم تؤكد إيران ذلك، وحين برزت النسخة الإيرانية من المقترح باللغة الفارسية التي نصت على حق إيران بالتخصيب، رد ترامب بأن الأمر خداع من دون التوضيح.

وبينما قالت إيران وباكستان إن الهدنة تشمل كل المنطقة، نفت إسرائيل ذلك في ما يخص لبنان. وذكرت وكالة "فارس" أنه تم وقف مرور السفن في مضيق هرمز رداً على انتهاكات إسرائيل للهدنة، مع قصفها لبنان بأكثر من 100 غارة في بضع دقائق. وقال البيت الأبيض إن لبنان غير مشمول بالاتفاق. من النقاط الأخرى التي طرحتها المسودة الإيرانية وفقاً لوكالة "تسنيم"، خروج القوات الأميركية من نقاط التمركز كافة في المنطقة، ورفع كل العقوبات والإفراج عن جميع الأموال والأصول المجمدة. وأكد البيان ضرورة اعتماد هذه البنود في قرار ملزم من مجلس الأمن. مع ذلك، ووفقاً للبيت الأبيض، إن خطة إيران المنشورة والمؤلفة من 10 نقاط ليست تلك التي يجري بحثها مع الولايات المتحدة.

برعاية باكستانية، اتفقت أميركا وإيران على هدنة لمدة 15 يوماً للحرب الدائرة منذ أواخر شباط الماضي، على أن تستمر المفاوضات حول عدد من نقاط الخلاف الحيوية بين الطرفين، على طريق سلام دائم.

من المقرر أن يعقد اليوم اجتماع بين ورئيس الحكومة نواف سلام. كما سيعقد جلسة في القصر .وأكد رئيس مجلس النواب ، لـ«الشرق الأوسط» أن مشمول باتفاق وقف النار مع إيران، مشيراً إلى أن الإسرائيليين لم يلتزموا به في كل لبنان حتى الآن، وهذا مخالف للاتفاق.وقال بري إن الاتفاق واضح بشمول لبنان، وهذا ما يجب أن يحدث. وكشف عن أنه تواصل مع الجانب الباكستاني لإبلاغه عدم التزام تل أبيب بوقف النار، وطلب منهم التواصل مع للضغط على . وأشار إلى أنه على تواصل مع أكثر من طرف معني بالملف، وهناك تأكيدات على أن لبنان جزء من هذا الاتفاق، من دون أن يستبعد قيام إسرائيل بـ«التشويش على هذا الاتفاق بصفتها المتضرر الأكبر منه».وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان لا يقبل أن يتم التفاوض نيابة عنه.