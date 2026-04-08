في أول ردّ... حزب الله: استهدفنا مستوطنة الكنارة وسنستمر في الرد اذا لم يتوقف العدوان

أعلن أنه وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف عناصره مستوطنة المنارة بصليّة صاروخيّة.وهدد الحزب أنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.