غارات اسرائيلية متواصلة على الجنوب.. والعشرات بين شهداء وجرحى

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات استهدفت بلدات: الزرارية، والقليلة، وتبنا، والشرقية، وحاروف، وكونين، وحبوش، وودير الزهراني، وخربة سلم - منطقة الكروم، وعلى منزل من طبقتين عند المدخل الشرقي لبلدة الدوير ودمره بالكامل. وعملت فرق من الدفاع المدني من مركز الدوير على اطفاء حريق اندلع تحت انقاض المنزل المدمر، وغارة عنيفة على منزل في قعقعية الصنوبر حيث أفيد بسقوط إصابات.



واستهدفت غارة إسرائيلية حي الخزّان في العباسية، وأسفرت المعلومات الأولية عن سقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى، الغالبية من النساء.



وارتكب الجيش مجزرة جديدة في بلدة الزرارية حيث استهدف أحد المباني السكنية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 10 أبينهم نساء وأطفال.



وناشد عدد من العائلات في جنوب الليطاني إلى إجلائهم برعاية دولية، بعد أن أصبحت المنطقة تعيش حال حصار تام نتيجة تدمير جسر القاسمية البحري.



وعلى الأثر، عملت فرق الدفاع المدني والإنقاذ على إعادة فتح جسر القاسمية.



غارات ليلية: وليلا، استهدفت غارة عنيفة مبنى مؤلف من ٥ طبقات سوي بالأرض قرب كهرباء نجم في حي الجامع – الشياح ترافق مع تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض فوق العاصمة وجبل وكسروان.



كما طالت مساء الاربعاء قرى قضاء بنت جبيل: سبع غارات على محيط صفد البطيخ، غارتان على الجميجمة، وأربع غارات إضافية على صفد البطيخ، إلى جانب ثماني قذائف مدفعية على بلدة حاريص والغندورية.



وأفيد عن سقوط ضحية في استهداف مسيّرة لدراجة نارية في بلدة قلاوية، إضافة إلى جريح.



وشن الطيران الحربي غارات على مجدل سلم في قضاء ، وعلى بلدتي شقرا وخربة سلم في بنت جبيل، فيما استهدف جسر القاسمية بغارة عنيفة. وفي صور، أغارت الطائرات على برعشيت وبيت ياحون.

استمرار رفع الانقاض



وتابعت فرق الاسعاف والدفاع المدني رفع الانقاض في الاماكن التي استهدفتها الغارات وقد تناقل ناشطون مقطع فيديو لسحب طفلة حية من تحت الانقاض.



وأدت الغارة التي استهدفت شارع عبد في الشياح فجر اليوم الى دمار كبير في ثلاثة مبان سكنية، وما زالت فرق الاسعاف والدفاع المدني تقوم برفع الركام واعمال الانقاذ.



: الى ذلك، أفادت القناة 15 الإسرائيلية، عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه شمال بعد 9 ساعات من الهدوء.



وأعلنت وسائل إعلام إسرائيليّة في هذا الإطار، عن اعتراض صاروخ أُطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، واعتراض صاروخ أُطلق باتجاه مرغليوت بعد تفعيل صفارات الإنذار".

