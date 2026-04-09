ايران ستتدخل حتما

أفادت معلومات متداولة خلال الساعات الماضية عن وصول رسائل إيرانية حاسمة إلى قيادة " " في ، تؤكد أن لن تترك وحيدة في هذه المعركة تحت أي ظرف.وبحسب هذه المعطيات، شددت الرسائل على أن ستتدخل عسكريًا بشكل حاسم إذا استمرت الضربات على لبنان، وأن هذا القرار محسوم ولا نقاش فيه من حيث المبدأ.في المقابل، ربطت طهران مسألة توقيت أي تدخل بمسار المفاوضات الجارية حاليًا، ما يعني أن عامل الوقت يبقى مرتبطًا بنتائج الاتصالات السياسية، وسط ترقب لما قد تحمله الساعات المقبلة من تطورات ميدانية وسياسية.