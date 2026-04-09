أرسلان معزياً بالشهداء: ما يتعرّض له لبنان جريمة كبرى

كتب رئيس اللبناني عبر حسابه على منصة "إكس": "هذا الهجوم والاعتداء السافر من قبل العدو على وشعبه، بمرأى وسكوت العالم بأسره، يُعدّ جرائم ضد الإنسانية بأسرها. هذا الإجرام المتمادي لن يغيّر تمسّكنا وإصرارنا وصوابية مقاربتنا بالتمسّك بالوحدة الوطنية فوق كل اعتبار. وأي كلام آخر سيكشف الساحة أكثر وأكثر أمام المؤامرة على المنطقة بأسرها. وليس لدينا القدرة على تغييرها أو الرأي فيها، فكيف إذا كنا مفكّكين ومتصارعين، في وقتٍ ما من أحدٍ بما يُسمّى بالعالم الحر يريد أن يسمع؟ الجنون يسود المنطقة، بل أستطيع أن أقول العالم كله".



وأضاف: "حجم المؤامرة كبير، وعلينا أن نعي خطورتها وانعكاساتها على جميع الدول الإقليمية عامةً، والعربية خاصةً. كل لبنان مصاب بكل فئاته، والكل معني بشجب العدوان على لبنان وأراضيه. رحم الله كل ، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين إن شاء الله، وحمى الله لبنان".

