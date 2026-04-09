لحود: نتنياهو "رجل مسعور" يحاول التعويض عن انكسار أحلامه بتدمير لبنان

توجّه الرئيس العماد إميل بالتعزية إلى عائلات الذين سقطوا في ما وصفه بـ"يوم أسود في تاريخ البشرية" وقّع عليه المجرم ، معتبراً أنها مجزرة قلّما شهد مثيلاً لها.

وخصّ لحود في بيان له بالتعزية عائلة الشهيد الشيخ صادق النابلسي، وشقيق الشهيد محمد عفيف، مشيداً بعائلةٍ أعطت الكثير للبنان.



واعتبر لحود أن ما حصل هو نتيجة سلوك "رجل مسعور" سيُذكر بين أشهر المجرمين في التاريخ، مشيراً إلى أن نتنياهو أراد التعويض عن انكسار أحلامه في عبر تدمير لبنان، من خلال الانقلاب على اتفاق الهدنة بعد ساعات من الإعلان عنه، واصفاً الانقلاب على الاتفاقيات بأنه "عادة أميركية إسرائيلية".



ودعا لحود اللبنانيين إلى التنبه للهدف الساعي للإيقاع بينهم وليس فقط استهداف رجال ، مشدداً على ضرورة وضع الحسابات جانباً في هذه اللحظة لوأد الفتنة. وختم مؤكداً أن الإيمان بانتصار الحق لن يتزعزع، وأن النصر سيكون مزدوجاً على الإسرائيلي وعلى الفتنة.