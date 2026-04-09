بريطانيا: قصف إسرائيل للبنان "مدمر للغاية"

09-04-2026 | 03:29
بريطانيا: قصف إسرائيل للبنان مدمر للغاية
وصفت بريطانيا، الخميس، القصف الإسرائيلي على لبنان بأنه مدمر للغاية، داعيةً إلى وقف الحرب هناك حتى لا يؤثر هذا الوضع على تماسك الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن قصف إسرائيل للبنان "مدمر للغاية"، مضيفةً أن الحرب يجب أن تتوقف لمنع تداعي وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت لتايمز راديو: "نريد أن نرى لبنان مشمولا في وقف إطلاق النار... نريد توسيع نطاقه ليشمل لبنان، لأن عدم حدوث ذلك سيزعزع استقرار المنطقة بأكملها".

وتابعت قائلة: "هذا التصعيد الذي رأيناه من إسرائيل أمس مدمر للغاية، ونريد أن نرى وقفًا للأعمال القتالية".
ورغم وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، الذي تم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة وإيران، أكدت إسرائيل أنها ستواصل هجماتها على حزب الله.

وعلى خلاف إيران، لا تعتبر الولايات المتحدة أن لبنان مشمول بالهدنة المتفق عليها لمدة أسبوعين.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية أن إيران تدرس حاليا الانسحاب من الهدنة بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على حزب الله.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الخميس، سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وبلدات في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الإسرائيلي على منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية.

واستهدفت سلسلة الغارات الإسرائيلية بلدات كفرا، والجميجمة، وصفد البطيخ، ومجدل سلم، ودير أنطار، ومحيط جسر القاسمية في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة حاريص الجنوبية.

وأدت غارة إسرائيلية على بلدة العباسية في جنوب لبنان إلى وقوع عدد من الإصابات الخطرة، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وقال حزب الله اللبناني، الخميس، إنه سيواصل هجماته على إسرائيل عقب الغارات الجوية الإسرائيلية الدامية في لبنان.

وأوضح حزب الله، ردًا على "خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار"، أنه قصف خلال الليل كيبوتس المنارة في شمال إسرائيل، بحسب بيان صدر في وقت مبكر من صباح الخميس.

وأضاف الحزب أن هجماته الانتقامية ضد إسرائيل ستستمر حتى يتوقف "العدوان الإسرائيلي-الأميركي".

ووفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان، الأربعاء، عن مقتل ما لا يقل عن 182 شخصًا.

وفي اليوم الأول للهدنة، الأربعاء، شنت إسرائيل ضربات واسعة ومفاجئة في أنحاء لبنان، بعدما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون وقف إطلاق النار ساريًا على العمليات الإسرائيلية في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم استهدف قادة حزب الله وبنيته التحتية العسكرية، في حين أكدت السلطات اللبنانية أن عددًا كبيرًا من المدنيين قُتلوا أو أُصيبوا.
