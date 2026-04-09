لبنان

الرئيس القبرصي لعون: متضامنون مع لبنان ومستعدون للمساهمة في وقف التصعيد

09-04-2026 | 03:32
الرئيس القبرصي لعون: متضامنون مع لبنان ومستعدون للمساهمة في وقف التصعيد
الرئيس القبرصي لعون: متضامنون مع لبنان ومستعدون للمساهمة في وقف التصعيد photos 0
أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس خلال اتصال هاتفي أجراه صباح اليوم مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ادانة بلاده  للاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان والتي شملت امس احياء في العاصمة والضواحي والجبل والبقاع اضافة إلى الجنوب.
وشدد الرئيس القبرصي على تضامن بلاده مع لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة، واستعدادها للمساهمة في وقف التصعيد والتخفيف من معاناة الشعب اللبناني الصديق، وتقديم مساعدات عاجلة طبية وإغاثية وانسانية .

وتم خلال الاتصال التداول في التطورات الاخيرة في لبنان والمنطقة والسبل الايلة إلى اعادة الاستقرار  إلى دولها، وما يمكن لقبرص التي ترأس الاتحاد الاوروبي راهناً ان تقوم به لدعم لبنان .

وشكر الرئيس عون الرئيس القبرصي على مواقفه الداعمة دائما للبنان، وتضامنه والشعب القبرصي الصديق مع الشعب اللبناني.

