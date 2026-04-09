تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل يسقط لبنان اتفاق وقف اطلاق النار؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
09-04-2026 | 05:00
A-
A+
هل يسقط لبنان اتفاق وقف اطلاق النار؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران وفق قواعد وبنود محددة، بدا واضحًا أن هذا التفاهم لم ينسحب تلقائيًا على الساحة اللبنانية، أو على الأقل لم يُدرج لبنان ضمن أولويات هذا الاتفاق من وجهة النظر الأميركية والإسرائيلية.

فالمشهد الميداني لا يعكس أي مؤشرات حقيقية على تهدئة شاملة، بل على العكس، تستمر إسرائيل في عملياتها العسكرية بوتيرة لافتة، ما يطرح تساؤلات جدية حول حدود الاتفاق وأهدافه الفعلية.


القراءة الإسرائيلية ـ الأميركية لهذا التفاهم توحي بأن لبنان يُنظر إليه كساحة منفصلة يمكن الاستمرار في الضغط عليها، من دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى انهيار التهدئة مع إيران. ولهذا السبب، تبدو واشنطن حريصة على تأمين غطاء سياسي وعسكري كامل لإسرائيل، بما يسمح لها بمواصلة عملياتها تحت عنوان الردع أو تحقيق أهداف ميدانية محددة.

 هذا الغطاء لا يقتصر على الدعم السياسي، بل يمتد إلى توفير مساحة حركة واسعة لإسرائيل، في وقت تتصاعد فيه التهديدات الإيرانية التي قد تتحول إلى خطوات عملية خلال ساعات أو أيام.


في المقابل، تشير مؤشرات عدة إلى أن طهران لا تنظر إلى ما يجري من زاوية لبنانية ضيقة، بل من منظور استراتيجي أوسع يقوم على مبدأ منع فصل الجبهات.


هذه النظرية، التي برزت بقوة خلال الأشهر الماضية، تقوم على فكرة أن تفكيك الساحات وإخراج إحداها من المعادلة سيؤدي في النهاية إلى خسارة حاسمة لمحور كامل، وهو ما تعتبره إيران تهديدًا استراتيجيًا لا يمكن القبول به.

 لذلك، يُفهم من بعض التصريحات الإيرانية أن هناك قرارًا بعدم السماح لإسرائيل بتحقيق إنجاز منفصل في لبنان يمكن أن يتحول لاحقًا إلى نصر سياسي داخلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


وفي السياق نفسه، تعتقد طهران أنها حققت مكسبًا مهمًا من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وتتعامل مع هذا التفاهم بوصفه إنجازًا يمكن البناء عليه في أي جولات تفاوضية لاحقة. لكنها في الوقت نفسه تحاول فرض شروطها كجزء من أي تهدئة أوسع، وتلوّح بإمكانية العودة إلى التصعيد في أي لحظة، سواء خلال يوم أو يومين، إذا شعرت بأن التفاهمات تُستخدم لتكريس واقع ميداني يخدم خصومها.


أما في واشنطن، فتظهر قراءة مختلفة تمامًا. فبعض التحليلات المبنية على تصريحات مسؤولين أميركيين تفيد بأن الإدارة الأميركية تراهن على أن إيران لن تذهب إلى مواجهة شاملة من أجل لبنان، وأنها ستفضل الحفاظ على مكتسباتها السياسية والتفاوضية بدل المخاطرة بحرب واسعة.

 ووفق هذا التقدير، قد تجد إسرائيل نفسها أمام فرصة لمحاولة تحقيق إنجاز عسكري واضح في لبنان، يمكن لنتنياهو استثماره داخليًا لتخفيف الضغوط السياسية التي يواجهها، وتقديمه كدليل على نجاح استراتيجيته في إدارة الصراع.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24