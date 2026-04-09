ادرعي يكشف.. هذه الشخصية استهدفت أمس في بيروت

زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عبر منصة اكس ان الجيش الاسرائيلي هاجم وقضى أمس في على المدعو حرشي السكرتير الشخصي لامين عام وابن شقيق . كان حرشي مقربًا ومستشارًا شخصيًا للأمين العام لحزب الله نعيم ، ولعب دورًا مركزيًا في إدارة مكتبه وتأمينه.وتابع: كما وخلال ساعات الليلة الماضية هاجم جيش الدفاع معبرين مركزيين إضافيين استخدمهما عناصر حزب الله الإرهابي كطرق انتقال من شمال إلى جنوبه في لنقل آلاف الوسائل القتالية والقذائف الصاروخية ومنصات الإطلاق. كما تم استهداف نحو 10 مستودعات للأسلحة ومنصات إطلاق ومقرات قيادة تابعة لحزب الله في .