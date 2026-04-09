لبنان

تضامن إيطالي واسع مع لبنان.. وتاجاني يبحث مع عون سبل وقف التصعيد

09-04-2026 | 04:19
أدان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، خلال اتصال هاتفي أجراه مساء أمس برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، والتي شملت أحياء في العاصمة والضواحي والجبل والبقاع، بالإضافة إلى الجنوب.

وأعرب الوزير الإيطالي عن تضامن بلاده مع لبنان وشعبه في ظل هذه الظروف الصعبة، مؤكداً استعداد إيطاليا للمساهمة في وقف التصعيد والتخفيف من معاناة الشعب اللبناني. كما جرى خلال الاتصال التداول في التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، والبحث في السبل الآيلة إلى إعادة الاستقرار.
