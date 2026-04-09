قوى الأمن تُعمّم صورة جومانة.. غادرت منزلها في طرابلس ولم تعُد

أصدرت – العامة، بلاغاً عممت فيه صورة المفقودة جومانة سفره جي، وهي من مواليد عام 1992 وسورية الجنسية.



ووفقاً للبلاغ الصادر بناءً على إشارة المختص، فإن المفقودة كانت قد غادرت منزل ذويها في محلة – ، بتاريخ 23-3-2026، ولم تعد حتى الساعة، علماً أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وطلبت المديرية من الذين شاهدوها أو يملكون أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة القبة في وحدة على الرقم 386184-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

