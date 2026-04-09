في بعبدا.. جلسة لمجلس الوزراء

بدأت جلسة في القصر في برئاسة الرئيس جوزاف عون وقد استهلت بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح الاعتداءات الاسرائيلية على ، بطلب من رئيس الجمهورية.

وقد غاب عن الجلسة كل وزير الاقتصاد عامر البساط ووزير المهجرين كمال شحادة.

وقد سبق الجلسة اجتماع عقده رئيس الجمهورية العماد عون مع رئيس الحكومة نواف سلام.

وقبيل الجلسة، أكد وزير الاتصالات، شارل الحاج، أن كثفت اتصالاتها ونجحت في تحييد معبر المصنع عن القصف .



وشدد الوزير الحاج على أن لبنان يرفض أن يكون ساحة أو ورقة تفاوض أو رهينة، معتبراً أنه لا يجوز لأحد أن يتخذ من الشعب اللبناني رهينة.

أعلن وزير الصحة ركان ناصر الدين ان عدد بلغ 203 شهيدا وأكثر من ألف جريح جراء التي ضربت أمس الأربعاء عدة مناطق في لبنان وذلك كحصيلة أولية.