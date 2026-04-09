تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة الممرضين تعلن حالة الطوارئ وتنكّس الأعلام حدادا

Lebanon 24
09-04-2026 | 04:41
A-
A+
نقابة الممرضين تعلن حالة الطوارئ وتنكّس الأعلام حدادا
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تقدمت نقابة الممرضات والممرضين بأحر التعازي لعائلات الشهداء الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت لبنان أمس، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، وأعلنت تنكيس الأعلام حداداً.

وأوضحت النقابة في بيان أنها باشرت سلسلة اتصالات طارئة مع مديري التمريض في المستشفيات التي استقبلت أعداداً كبيرة من المصابين، معلنة حالة الطوارئ لمتابعة الجهوزية وتأمين الدعم للطواقم التمريضية.
 
كما أشارت إلى التنسيق مع مركز عمليات طوارئ الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى التواصل مع مجلس التمريض الدولي الذي أبدى استعداده للمساعدة.

ودعت النقابة جميع الممرضات والممرضين الذين أبدوا رغبتهم في الالتحاق بالمستشفيات إلى البقاء على جهوزية تامة، موجهةً التحية للعاملين في القطاع الصحي وفرق الإسعاف والإنقاذ، ومؤكدة استمرار التنسيق لضمان أفضل استجابة ممكنة رغم المخاطر والتحديات.
Advertisement
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة

منظمة الصحة العالمية

مجلس التمريض الدولي

التمريض الدولي

منظمة الصحة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-04-09
Lebanon24
04:35 | 2026-04-09
Lebanon24
08:01 | 2026-04-09
Lebanon24
07:58 | 2026-04-09
Lebanon24
07:47 | 2026-04-09
Lebanon24
07:41 | 2026-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24