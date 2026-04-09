بالأسماء.. الجيش نعى 4 عسكريين

• الرقيب أول الشهيد حسين خالد ياسين في مدينة صيدا
• الجندي أول الشهيد محمد بسام شحيتلي في بلدة شمسطار- بعلبك
• المجند الشهيد علي حسن قاسم
في بلدة شمسطار – بعلبك.
• التلميذ الرتيب الشهيد علي ناصر
الدين في بلدة المنصورة – الهرمل.
وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:
• الرقيب أول الشهيد حسين خالد ياسين:
- من مواليد 17 /8 /1993 الكفور – النبطية
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش
وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ 9/4/2026 الساعة 12.00 كوديعة في جبانة حارة صيدا، على أن تُقام المراسم اللازمة لاحقًا بعد تحديد مكان وزمان الدفن.
• الجندي أول الشهيد محمد بسام شحيتلي:
- من مواليد 15 /5 /1996 شمسطار- بعلبك.
- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي: عازب.
تحدد مراسم التشييع لاحقًا.
• المجند الشهيد علي حسن قاسم:
- من مواليد 20 /4 /2006 مزرعة الضليل - بعلبك.
- حائز على تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.
- الوضع العائلي: عازب.
نُقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ 9 /4 /2026 الساعة ۱۰.۳۰ من أمام مستشفى العبدالله - رياق
إلى بلدة مزرعة الضليل - بعلبك حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۲.۰۰ ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
• التلميذ الرتيب الشهيد علي ناصر الدين:
- من مواليد 29 /7 /2003 الكواخ – الهرمل.
- الوضع العائلي: عازب.
أقيم المأتم يوم الخميس بتاريخ 9 /4 /2026 الساعة ١٠.٠٠ في جبانة الشربين الفوقا – الهرمل.