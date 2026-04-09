عون يطّلع من الصدي على واقع الكهرباء والمحروقات

استقبل رئيس الجمهورية ، قبل ظهر اليوم في ، والمياه جوزف الصدي، حيث عرض معه الواقع الكهربائي في البلاد في ضوء التطورات العسكرية المستمرة، كما تناول البحث وضع المحروقات بمختلف مشتقاتها ومدى توافرها في الأسواق .



وفي سياق متصل، التقى رئيسة "مؤسسة بيار صادق" السيدة غادة صادق أبيلا وشقيقها السيد عمر صادق، اللذين أطلعاه على عمل المؤسسة في الوقت الراهن، ولا سيما الدور الاجتماعي والإنساني الذي تضطلع به للمساهمة في التخفيف من معاناة الذين تركوا قراهم وبلداتهم قسراً نتيجة الاعتداءات .

