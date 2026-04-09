بالصور والفيديو... هذا ما زعم الجيش الإسرائيلي العثور عليه في جنوب لبنان

#عاجل العثور على عبوات ناسفة ومنصات صاروخية وقذائف RPG داخل بنية تحتية تحت الأرض في جنوب لبنان



أضاف: "تواصل قوات الفرقة 162 تنفيذ عملية برية مركّزة بهدف توسيع منطقة التامين في جنوب . في إطار النشاط عثرت قوات اللواء 401 على فتحة تؤدي إلى بنية تحتية تحت الأرض خرج منها عنصر تم عليه في اشتباك مباشر حيث داهمت القوات الفتحة وعثرت على مخزون من الوسائل القتالية شمل عبوات ناسفة وقذائف صاروخية وقاذف RPG وقنابل يدوية. وفي نشاط إضافي دمرت القوات عدة مواقع اقامة تابعة لحزب الله، حيث تم العثور داخلها على وسائل قتالية إضافية".تابع: "قوات لواء النيران 215 قضت على أكثر من 70 إرهابيًا، بينهم خلية كانت تخطط لإطلاق قذائف هاون نحو قواتنا.وفي حادثة أخرى، رصدت القوات عنصرين إرهابيين يدخلان إلى مبنى يستخدمه ، فقام سلاح الجو بقصف المبنى وتم القضاء عليهما.بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات مواقع إطلاق صواريخ مضادة للدروع، ونقاط مراقبة، ومقرات قيادة تابعة لحزب الله".ختم: "في المقابل عثرت قوات لواء الناحال على كميات كبيرة من الوسائل القتالية ودمرت عشرات البنى التحتية من بينها مرابض إطلاق قذائف مضادة للدروع كانت موجهة نحو القوات العاملة في المنطقة".