لبنان
جعجع: الحل الوحيد المثالي هو حل الأجنحة العسكرية والأمنية لحزب الله
Lebanon 24
09-04-2026
|
06:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
"
سمير جعجع
إنه "لا يمكن تخطي الأحداث والجرائم والمجازر التي حصلت يوم أمس في
بيروت
، الوضع كان مأسويا للغاية، وإذا ما حصل يوم أمس لا يضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا لإخراج
لبنان
واللبنانيين من جهنم الذي نعيش فيه، فلا نكون مسؤولين أبدا".
وأضاف
جعجع
في حديث لـ"لبنان الحر": "بعد ما حصل يوم أمس، علينا أن نسأل سؤالا مركزيا: ماذا يجب أن نقوم لنخرج من هذا الكابوس؟ وعلينا الخروج من "القيل والقال ومن استنكر ومن لم يستنكر والحرتقة القائمة".
واعتبر أن "الحل الوحيد المثالي هو حل الأجنحة العسكرية والأمنية لحزب الله، والأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني تريد هذه الخطوة، وهناك قرار حكومي بهذا الشأن. أنا لا أفهم من أين تفكر جماعة
حزب الله
؟ هناك مطلب وطني يخلصنا من الجحيم فلماذا لا نطبقه؟"
وقال: "مسؤولو حزب الله وأي مسؤول آخر يتعاطف معه مسؤولون مباشريون على تنفيذ قرار تسليم السلاح. أنا ضد نظرية "الدولة عاجزة عن سحب سلاح حزب الله"، فهي قادرة عندما تكون جدّية في تنفيذ قرارها. والآن، ماذا علينا أن ننتظر؟ مثال
قطاع غزة
أمامنا، فماذا ننتظر؟ هل يجب أن يتدمر كل لبنان، لا سمح الله، لكي نصل أخيرا إلى نفس نتيجة غزة؟"
وأضاف: "أتمنى من كل قلبي على رئيس الجمهورية والحكومة والأغلبية الوزارية إعادة النظر بموقفهم، وقول كلمة "كفى"، والتواصل مع "
الدولة العميقة
" وإجراء التبديلات التي يجب إجراؤها، والقول أننا أمام مسؤولية وعلينا التحرك".
وتابع قائلاً: "
الحكومة اللبنانية
مركز كل قرار، وبالتالي الأغلبية الحكومية مع رئيس الجمهورية لديهم كل الصلاحية لاتخاذ كل الخطوات المناسبة لفرض
سلطة الدولة
على البلد، وألا يبقى لبنان أرضا سائبة كما اليوم".
