عدم نفي "حزب الله"... تأكيد؟

بعد مرور نحو 24 ساعة على المجزرة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 1000، وسط معلومات عن استهداف قيادات في صفوف " "، لا يزال مصير 4 شخصيات غير محسوم.



وتشير المعلومات إلى أن هؤلاء هم: محمود قماطي، والنائب أمين شرّي، وعضو المجلس السياسي غالب أبو زينب، والأمين العام لحزب .



وبحسب معلومات " "، فإن قماطي وشرّي بخير، بعد التواصل معهما من قبل مقربين في "حزب الله"، فيما ترجّح المعطيات فشل عملية استهداف كما تُروّج بعض التقارير الإعلامية الإسرائيلية. أما أبو زينب، فلا يزال مصيره مجهولًا ويُعدّ من المفقودين.



حتى الآن، لا يوجد تأكيد أو نفي حاسم لأي من السيناريوهات المتداولة، وسط تساؤل عن غياب الخبر الرسمي من "حزب الله".

Advertisement