عدم نفي "حزب الله"... تأكيد؟

09-04-2026 | 06:30
عدم نفي حزب الله... تأكيد؟
بعد مرور نحو 24 ساعة على المجزرة الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 1000، وسط معلومات عن استهداف قيادات في صفوف "حزب الله"، لا يزال مصير 4 شخصيات غير محسوم.

وتشير المعلومات إلى أن هؤلاء هم: نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي، والنائب أمين شرّي، وعضو المجلس السياسي غالب أبو زينب، والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإن قماطي وشرّي بخير، بعد التواصل معهما من قبل مقربين في "حزب الله"، فيما ترجّح المعطيات فشل عملية استهداف قاسم كما تُروّج بعض التقارير الإعلامية الإسرائيلية. أما أبو زينب، فلا يزال مصيره مجهولًا ويُعدّ من المفقودين.

حتى الآن، لا يوجد تأكيد أو نفي حاسم لأي من السيناريوهات المتداولة، وسط تساؤل عن  غياب الخبر  الرسمي من "حزب الله".
المصدر: خاص
سليمان: عدم دخول "حزب الله" في "معمعة الإسناد" ينسجم مع مشاعر اللبنانيين
خطاب خامنئي يُؤكّد المؤكّد: "حزب الله" دخل الحرب لـ"إسناد إيران"
"حزب الله" و" أمل" - صور اكدا الاستعداد لخوض الانتخابات
اجتماع لـ"حزب الله" وحركة "أمل" جنوبا: تأكيد على التحالف "المتين"
