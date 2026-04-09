المونسنيور دو ويلمون زار المستشفى اللبناني الجعيتاوي.. وتفقّد المصابين في الغارات التي طالت بيروت

09-04-2026 | 06:31
أعلن المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي، في بيان، انه "بمبادرة تضامن ودعم ، زار المدير العام لمؤسسة «أعمال الشرق» الفرنسية (L’Œuvre d’Orient) المونسنيور هوغ دو ويلمون، موفداً من الكنيسة في فرنسا، المستشفى اللبناني الجعيتاوي.

واتت هذه الزيارة في ختام يوم صعب قضاه المونسنيورفي جنوب لبنان، والغارات الأخيرة التي هزت العاصمة بيروت.

وكان في استقبال المونسنيوردو ويلمون الذي رافقه مدير مؤسسة (L’Œuvre d’Orient) في لبنان فنسنت جيلو، ادارة المستشفى. وقد أتاح هذا اللقاء فرصة لتقييم الاحتياجات المُلحة للمستشفيات اللبنانية، التي تعمل تحت ضغط هائل في ظل الظروف الراهنة.

إلى جانب التنسيق اللوجستي والمالي، حرص الوفد على تفقّد المرضى المصابين في الغارات التي طالت بيروت. وأكدت هذه المحطة  من التأمل والحوار الرسالة الإنسانية والروحية للكنيسة في فرنسا، المتواجدة  دائما ًإلى جانب الشعب اللبناني في أحلك الظروف.

كما ركزت المناقشات مع مديري المستشفى على عدة مجالات ذات أولوية ومنها:

 - الطوارئ الطبية: توفير المعدات الجراحية والأدوية الأساسية.

 - استمرارية الرعاية: دعم البنية التحتية لضمان الوصول إلى الرعاية الصحية رغم التحديات الاقتصادية والطاقية.

- دعم الكوادر الطبية: تقديرًا لتفاني فرق الرعاية الصحية التي تعمل بلا كلل".

وشدد البيان على ان وجود المدير العام لمؤسسة ( L’Œuvre d’Orient ) في المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي "يُعدّ إشارة قوية، وتأكيد أن لبنان ليس وحيدًا، وأن الرابط بين الكنيسة في فرنسا والمؤسسات اللبنانية أقوى من أي وقت مضى في مواجهة الشدائد".
