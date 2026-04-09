تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لماذا رفض نواف سلام "الشمولية"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-04-2026 | 06:37
A-
A+
لماذا رفض نواف سلام الشمولية؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إذا كان التبرير الأميركي للجانب الباكستاني عن رفض واشنطن شمول لبنان باتفاق "اسلام اباد" لوقف اطلاق النار يعود في أسبابه إلى التماشي مع ما طالب به رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، صحيحًا ودقيقًا، فإن هذا الأمر يُعد، في رأي بعض المراجع الديبلوماسية، أسوأ من الحرب التي تُشنّ ضد لبنان، وذلك لما في هذه المطالبة من تخلٍ عن أبسط الحقوق الواجبة لوقف هذه الحرب المجنونة.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه ليس فقط لماذا رفض نواف سلام “الشمولية”، بل هل كان يملك أصلًا هامش القبول بها؟

ففي بلد مثل لبنان، حيث تتداخل القرارات السيادية مع الحسابات الداخلية والتوازنات الإقليمية، قد لا يكون الرفض دائمًا تعبيرًا عن موقف، بل أحيانًا عن عجز. عجز عن تحمّل تبعات قرار كبير، أو عن فرضه في الداخل، أو عن تحمّل نتائجه في الخارج.

وفي المقابل، لا يمكن استبعاد أن يكون هذا الرفض خيارًا سياسيًا مدروسًا، هدفه عدم إدخال لبنان رسميًا في تسوية إقليمية قد تفرض عليه التزامات لا يستطيع الالتزام بها، أو قد تفتح الباب أمام أثمان سياسية وأمنية أكبر.

بين العجز والخيار، تضيع الحقيقة في لبنان .لكن ما لا يضيع هو النتيجة: بلد يُستثنى من التسويات عندما تُطبخ، ويُستدرج إلى الحروب عندما تندلع. وهنا تكمن المعضلة اللبنانية المزمنة: ليس فقط في القرارات التي تُتخذ، بل في تلك التي لا يُسمح للبنان أصلًا أن يتخذها.

وفي الحالتين، يبقى السؤال مفتوحًا: هل كان رفض “الشمولية” حماية للبنان…
أم تخلٍّ عنه؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الحكومة اللبنانية

الباكستاني

اسلام اباد

نواف سلام

لبنان بات

اللبنانية

واشنطن

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-04-09
Lebanon24
04:35 | 2026-04-09
Lebanon24
08:01 | 2026-04-09
Lebanon24
07:58 | 2026-04-09
Lebanon24
07:47 | 2026-04-09
Lebanon24
07:41 | 2026-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24