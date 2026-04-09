بري يتابع مع سلام وموسى جهود وقف العدوان: لشمول لبنان بأي قرار لوقف النار

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع في والمستجدات السياسية والميدانية في ظل استمرار العدوان ، بالإضافة إلى ملف النازحين.



كما التقى الرئيس سفير مصر العربية لدى لبنان علاء موسى، الذي وضعه في أجواء الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لوقف إطلاق النار. وعقب اللقاء، قدم موسى تعازي الدولة المصرية بضحايا الاعتداءات ، مشدداً على ضرورة أن ينعكس قرار الرئيس بوقف الأعمال العسكرية لمدة أسبوعين على .



وأوضح السفير المصري أن مصر وشركاءها يسعون لتضمين لبنان في هذا المسعى لوقف الاعتداءات فوراً، مؤكداً أن استمرار التصعيد يضر بأمن الإقليم.

وأشار إلى أن المساعي مستمرة ولن تتوقف للوصول إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت، معتبراً أن قرار التعليق المؤقت للأعمال العسكرية يشكل مدخلاً جيداً يجب البناء عليه لوضع أسس استقرار دائم ومنع العودة إلى دائرة العنف، بما يضمن توفير الضمانات اللازمة لعدم تكرار الأعمال العسكرية المضادة.