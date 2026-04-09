الراعي يستعرض الأوضاع الأمنية مع لاوندس وشقير وخليفة

شهد الصرح البطريركي في بكركي سلسلة لقاءات أمنية، حيث استقبل البطريرك ، على التوالي، مدير عام أمن الدولة اللواء إدغار لاوندس على رأس وفد، وآمر مفرزة جونيه القضائية العميد ريمون ، ثم مدير عام اللواء حسن شقير على رأس وفد.



تناولت اللقاءات عرضاً للأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد، وبحثاً في عمل المؤسسات الأمنية على مختلف الأصعدة، كما شكلت الزيارات مناسبة لتقديم التهاني للبطريرك بمناسبة عيد الفصح المجيد.

