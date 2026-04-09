بالصورة.. انذار إسرائيلي عاجل جدًا لهذه الأحياء في الضاحية الجنوبية!

كتب المتحدث بام الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء:حارة حريكالليلكيالحدثتحويطةالجناح".تابع: "يواصل جيش الدفاع العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في مختلف أنحاء الضاحية الجنوبية. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم ويتحرك ضد عناصر وأهداف عسكرية فقط. ولذلك وحرصًا على سلامتكم عليكم الإخلاء فورًا".