الجيش الاسرائيلي يزعم: بالارقام والوقائع هكذا فشلت عملية حصر السلاح جنوب الليطاني

تابع: "يوم 8/1/2026 أعلن الجيش اللبناني عن إنجاز المرحلة الأولى من عملية حصر السلاح حيث ادعى أنه أكمل تجريد المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من السلاح بنجاح لكننا كنا نشك في مصداقية هذا الإعلان. اليوم بات واضحًا ان هذا الإعلان لم يكن إلا كذبًا مطلقًا".أضاف: "منذ بداية الحرب أطلق ما يقارب 3,000 قذيفة صاروخية وصاروخ من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. وهذه هي أبرز القرى الجنوبية التي استخدمها عناصر حزب الله منصة لإطلاق الصواريخ والقذائف: ياطر، القليلة، كفرا، برعشيت، ، خربة سلم، الطيري، شقرا، مجدل زون، ".أكمل: "تعتبر هذه المعطيات أكبر دليل على الفشل الفادح لعملية حصر السلاح في نزع سلاح حزب الله وفي تطهير المنطقة من بناه التحتية. لقد واصل حزب الله خداع والجيش اللبناني وهو يجر الدولة إلى معركة خدمة للمصالح .وما قد يدل أيضًا على الفشل الفادح للجيش اللبناني هو أنه فشل في منع انتقال مخربي حزب الله إلى جنوب نهر الليطاني حيث عبروا النهر بحرية عبر الجسور والمعابر الرئيسية التي استخدموها سواء للانتقال إلى الجنوب أو لنقل الوسائل القتالية من شمال إلى جنوبه. سيواصل الجيش الاسرائيلي أعماله الحازمة والقوية في المنطقة ضد حزب الله وضد بناه التحتية".