الرئيس العراقي عبر عن استنكاره للاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان في اتصال مع الرئيس عون

تلقى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً بعد ظهر اليوم من الرئيس عبد جمال رشيد، عبّر فيه عن استنكاره للاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ضد وشعبه لاسيما استهداف العاصمة وضواحيها وسقوط عشرات الضحايا ومئات الجرحى.



وأعرب الرئيس العراقي عن تضامن الشعب العراقي مع الشعب اللبناني الشقيق، مؤيدا مواقف رئيس الجمهورية والحكومة والتحرك اللبناني لوقف التصعيد.

وشكر الرئيس العراقي على مواقفه، مقدّراً خصوصا الدعم العراقي المستمر للبنان في كافة المجالات.

