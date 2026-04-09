تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
جعجع تعليقًا على قرار الحكومة: أصاب جوهر المشكلة
09-04-2026
|
09:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
رئيس حزب
القوات اللبنانية سمير جعجع
عبر حسابه على منصة "إكس": "إن القرار الذي اتخذته
الحكومة اللبنانية
اليوم بالطلب من
الجيش اللبناني
والأجهزة الأمنية المعنية بسط سلطة الدولة بشكل جدي وفعلي في محافظة
بيروت
، وجمع كل سلاح غير شرعي وغير قانوني، وعدم ترك الأمور على غاربها، حمايةً لبيروت وسكانها وتجنيبًا لهم تكرار ما حدث البارحة، هو قرار أصاب جوهر المشكلة".
أضاف: "صحيح أن خطوة الحكومة هذه هي خطوة أولى على طريق الألف ميل، لكنها خطوة معبّرة جدًا تقف أكثرية اللبنانيين خلفها. إن الجيش والقوى الأمنية المعنية لا تستطيع التذرع بعد هذا القرار بعدم وجود قرار سياسي لبسط سلطة الدولة بشكل فعلي، ولو على مساحة محافظة بيروت في مرحلة أولى.إن الجيش اللبناني والقوى الأمنية المعنية، كما المراجع القضائية المختصة، مدعوّون لتنفيذ قرار الحكومة من دون إبطاء، وبشكل يعيد للمواطن اللبناني أينما وجد ثقته بأن هناك في
لبنان
دولة تحميه وترعى شؤونه، وبأنه ليس متروكًا لمصيره".
مواضيع ذات صلة
تابع
قد يعجبك أيضاً
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24