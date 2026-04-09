جعجع تعليقًا على قرار الحكومة: أصاب جوهر المشكلة

كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "إن القرار الذي اتخذته اليوم بالطلب من والأجهزة الأمنية المعنية بسط سلطة الدولة بشكل جدي وفعلي في محافظة ، وجمع كل سلاح غير شرعي وغير قانوني، وعدم ترك الأمور على غاربها، حمايةً لبيروت وسكانها وتجنيبًا لهم تكرار ما حدث البارحة، هو قرار أصاب جوهر المشكلة".



أضاف: "صحيح أن خطوة الحكومة هذه هي خطوة أولى على طريق الألف ميل، لكنها خطوة معبّرة جدًا تقف أكثرية اللبنانيين خلفها. إن الجيش والقوى الأمنية المعنية لا تستطيع التذرع بعد هذا القرار بعدم وجود قرار سياسي لبسط سلطة الدولة بشكل فعلي، ولو على مساحة محافظة بيروت في مرحلة أولى.إن الجيش اللبناني والقوى الأمنية المعنية، كما المراجع القضائية المختصة، مدعوّون لتنفيذ قرار الحكومة من دون إبطاء، وبشكل يعيد للمواطن اللبناني أينما وجد ثقته بأن هناك في دولة تحميه وترعى شؤونه، وبأنه ليس متروكًا لمصيره".

