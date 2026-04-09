فضل الله: بنت جبيل تقاوم والسلطة تخلّت عن الجنوب

أعلن النائب ، في تصريح: "تقف مدينتي شامخة وهي تقاوم الغزاة، ويزرع المقاومون الأبطال دمهم في أرضها الطاهرة، وبين بيوتها ومحالها وحاراتها، وهم يدافعون عن حدود الوطن، ليحموا عاصمته وكل أرضه".



أضاف: "أما السلطة في فلا يعنيها ما يجري على أرض الجنوب وقد تخلت عنه، ولا يدافع عنه سوى المقاومين، وهي تريد تكرار التجربة في بيروت التي استباحها العدو بالأمس مع بقية المناطق في جريمة حرب ضد الانسانية، استهدفت المدنيين العزل".



وتابع: "لا شيء يهدد أمن بيروت سوى هذا العدو ومن معه من أصحاب مشاريع الفتنة وأبواقهم التحريضية، وتغذيهم قرارات بعض من في هذه السلطة. أما أهل فهم من صلب بيروت، وأحرص الناس على أمن مدينتهم واستقرارها. ولن يسمحوا لأي كان بالمس بها".







وختم: "مصير شعبنا سيبقى في يد أمينة، وسيبقى سلاحه مشرعا في مواجهة العدو، لمنعه من احتلال الجنوب كي لا يصل إلى بيروت، ومستقبل هذا الشعب يصنعه الكبار من المقاومين ورافضي الهيمنة والاحتلال، وفي هذا المجال لنا ملء الثقة بإيران قيادة وشعبا لتكون سندا لشعبنا، وهي لن تتخلى عنه، ومواقف مسؤوليها في موضوع إطلاق النار خير دليل، وهي عودتنا دائما على صدق علاقاتها ببلدنا منذ انطلاقة أولى رصاصات المقاومين في بيروت عام ١٩٨٢".

Advertisement