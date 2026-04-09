تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رغم القصف المكثف على لبنان.. إسرائيل اعترفت بإخفاقات أمنية وعسكرية وسياسية

09-04-2026 | 14:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "عربي 21" أنه مع تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان رغم الهدنة المعلنة مع إيران، ورغم هدم منازل اللبنانيين وتهجير آلاف منهم، تتزايد القناعة في الأوساط الإسرائيلية بأن الجيش الغسرائيلي عاد إلى القتال دون تحرك سياسي أو استجابة للجبهة الداخلية، مع وجود فجوة بين وعود تفكيك حزب الله وما يمكن تحقيقه ميدانيا.

وأكد الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي الجنرال جيورا آيلاند أن "إسرائيل تخوض حرب لبنان الرابعة، بغض النظر عن المسميات"، مشيرا إلى أن النتائج حتى الآن مخيبة للآمال، رغم إعلان الحكومة الإسرائيلية قبل نحو عام ونصف "انتهاء حرب لبنان الثالثة" واعتبارها تراجعا كبيرا للحزب، وهو ما لم يتحقق، إذ أقر قادة الجيش الإسرائيلي بأن قدرات الحزب خلال الأسابيع الستة الماضية تفوق تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية.

وأوضح في مقال نشره موقع "ويللا" أن تفسير هذا الفشل يرتبط بثلاثة قرارات إسرائيلية، أولها التردد في خوض الحرب في لبنان حتى عندما بدا الأمر غير ضروري، خاصة بعد اغتيال خامنئي، حين شن الحزب هجوما محدودا ومترددا، واستغلت إسرائيل ذلك وأعلنت أنه "نصب فخا لنفسه"، دون دراسة خيار فتح الجبهة اللبنانية إلى جانب إيران أو تأجيلها والتركيز على الجبهة الرئيسية.  
 
وخلال 16 شهرا بين تشرين الثاني 2024 وآذار 2026، ساد هدوء نسبي على الحدود، ونفذت إسرائيل هجمات مدروسة أسفرت عن مقتل نحو 500 مسلح، بينما امتنع الحزب عن الرد، في فترة سمحت بعودة المستوطنين إلى الشمال وتعافي الاقتصاد تدريجيا.

وأشار إلى أن القرار الثاني تمثل في إهمال حماية المنازل في المستوطنات الشمالية رغم إدراك الحكومة احتمال اندلاع جولة جديدة، حيث خُصص مبلغ 5 مليارات شيكل مرتين لهذا الغرض خلال العقد الماضي، لكنه استُخدم لأغراض أخرى، ما جعل الحياة في الشمال خلال الأسابيع الستة الماضية غير محتملة، خاصة في المناطق التي لا توجد فيها قواعد عسكرية.

واعتبر أن القرار الثالث يتعلق بوصف خاطئ للوضع في لبنان باعتباره دولة ضعيفة تضم منظمة قوية، مؤكدا أن لبنان تحول إلى "محمية إيرانية" منذ 40 عاما، حيث تسيطر إيران على الدولة عبر حزب الله، وأن السفير الإيراني في بيروت يمثل الحاكم الفعلي، بينما يعمل الحزب بإشراف يومي من مستشارين من الحرس الثوري، ويتحكم في القرارات السياسية والعسكرية، في حين تتولى الحكومة اللبنانية الشؤون المدنية فقط.

وأضاف أن الجيش اللبناني بات بمثابة "قاضي" حزب الله، ولا ينشر قواته إلا بموافقته، كما يحول جزءا من المساعدات التي يتلقاها من الغرب إلى الحزب.
 
وشدد على أن نزع سلاح الحزب غير ممكن عبر العمل العسكري أو الوسائل الدبلوماسية التقليدية، وأن تغيير الواقع يتطلب تحولا جذريا في بنية الدولة اللبنانية بعد أربعة عقود من النفوذ الإيراني، وهو أمر غير واقعي في المدى القريب، ما يستدعي نهجا مختلفا قائما على عمل عسكري قوي.

ولفت إلى أنه في الوقت الذي يعيش فيه المستوطنون في الملاجئ، تستمر الحياة الطبيعية في الأحياء غير الشيعية في لبنان، حيث تمتلئ المطاعم وتستمر الأنشطة الليلية، معتبرا أن هذا الواقع يدفع الحكومة اللبنانية إلى الاكتفاء بالتصريحات دون إجراءات، ما أدى إلى إهدار إسرائيل 16 شهرا دون تحرك استراتيجي واسع.

وأكد أن كثافة القوة العسكرية التي تستخدمها إسرائيل لم تنجح في تحقيق أهدافها المتعلقة بنزع سلاح حزب الله أو فرض واقع أمني جديد في لبنان.
لبنان

عربي-دولي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إيران على

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:20 | 2026-04-09
Lebanon24
15:48 | 2026-04-09
Lebanon24
15:28 | 2026-04-09
Lebanon24
15:21 | 2026-04-09
Lebanon24
15:09 | 2026-04-09
Lebanon24
15:01 | 2026-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24