قائد الجيش يتفقد عددًا من الوحدات المنتشرة في الجنوب

تفقَّد العماد قيادتَي قطاع جنوب في ثكنة بنوا - صور، ولواء المشاة الخامس في منطقة الشواكير - صور، والأعمال الهندسية للجيش على جسر .



والتقى العماد هيكل الضباط والعسكريين، مشيدًا بصمودهم وتضحياتهم في مواجهة الصعوبات، وإيمانهم برسالتهم، وذلك رغم حملات التحريض المشبوهة التي تطال المؤسسة.



كما أكد أنّ الاعتداءات الإجرامية المتواصلة للاحتلال ، وآخرها الاعتداءات الواسعة والممنهجة التي نُفذت يوم أمس، تهدف إلى ضرب استقرار ، وإثارة الفتنة بين أبنائه.

