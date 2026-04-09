هاني: الهجمات الإسرائيلية تصعيد كبير وجريمة حرب

علق هاني، في حديث عبر "إذاعة " "، على الهجمات في ، مؤكدا ان "هذا الأمر هو بمثابة تصعيد كبير من الجانب وجريمة حرب بامتياز واعتداء على العاصمة ومناطق لبنانية اخرى"، وقال "ان ما قامت به هو لتؤكد ان لبنان غير مشمول باتفاق والولايات المتحدة"، لافتا الى "مساع تُبحث لوقف اطلاق النار من قبل الحكومة ورئيس الجمهورية"، وآملا "الوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار في لبنان بأسرع وقت ممكن".







وكشف عن "تحرك كبير من أصدقاء لبنان خاصة الجانب الفرنسي والمصري للتفاوض في الشأن اللبناني"، قائلا ان "هذه المحاولات مستمرة منذ اشهر ولكنها لم تصل الى نتيجة"، ومشددا على ان "الهم الأول والأخير لدى الحكومة وقف الاعتداء بأسرع وقت ممكن والانتقال للتفاهم على المرحلة المقبلة".







وأوضح هاني ان "ما حصل بالأمس كبير جدا وله اثر أساسي على جلسة الحكومة اليوم"، قائلا "لبنان لم يعد يحتمل ونرى خسائر بالارواح"، ومشيرا الى ان "هذه الحرب لها اثرها على الاقتصاد اللبناني والاجتماعي والقلق الكبير الذي تتركه هذه الحرب"، وقال: "إسرائيل كل يوم تؤكد ان لا مناطق آمنة في لبنان، ولبنان لم يعد يحتمل هذه الحروب على ارضه".

