لبنان

غارات متتالية وسقوط شهداء وجرحى.. العدوان الإسرائيلي مستمر على لبنان

Lebanon 24
09-04-2026 | 10:26
غارات متتالية وسقوط شهداء وجرحى.. العدوان الإسرائيلي مستمر على لبنان
تتواصل الغارات والقصف الإسرائيلي على عدد من البلدات والمناطق اللبنانية، ما يخلّف دمارًا واسعًا وسقوط شهداء وجرحى.

وفي آخر التطورات الميدانية، طالت الغارات بلدات زوطر الشرقية وزوطر الغربية وميفدون، إضافةً إلى الجامع في جبشيت، والمعلية، والشعيتية، والمنصوري، وصير الغربية، وحاريص، وزفتا، وجبشيت.

كما استُهدفت بلدة حبوش بغارة أدت إلى سقوط 4 جرحى، في حين سُجلت 3 إصابات في البازورية. كذلك، تعرّض مركز تابع للدفاع المدني والهيئة الصحية في برج قلاوية للاستهداف، ما أسفر عن سقوط شهيدين.

وشهدت بلدة تول نحو 5 غارات، تزامنًا مع قصف فسفوري على مدينة بنت جبيل – منطقة صفّ الهوا. كما سُجلت غارة بين بلدة كونين ومدينة بنت جبيل، قرب محطة محروقات "ايتام".

واستهدفت غارات أخرى بلدة تبنين ومشروعها الأخضر، وبلدة الغندورية حيث طالت الغارة مبنى الحسينية دون تسجيل إصابات. كذلك، سُجلت إصابات نتيجة غارة على بلدة خربة سلم.

وفي سياق متصل، تعرّضت بلدة برعشيت لقصف مدفعي داخل الأحياء، بينما استُهدفت بلدة السماعية بقصف مماثل أسفر عن إصابات. كما سُجل انفجاران داخل مدينة الخيام.




Advertisement
