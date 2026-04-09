نقل ملفات عاجلة للموقوفين من النبطية إلى قصر عدل بيروت

أنجز اليوم، في اطار تفعيل العمل بملفات الموقوفين الاكثر عجلة في محاكم ودوائر قصر عدل ، والمتوقفة منذ بداية العدوان الاسرائيلي على ، نقل ملفات مجموعة من الموقوفين والاكثر عجلة في مهمة قضائية- انسانية، تمت بالتنسيق مع الجيش وقوى الامن الداخلي والصليب اللبناني، حيث انتقل بموكب من الجيش والصليب الرئيس الاول لمحاكم النبطية القاضي منيف ، الاستئنافي القاضية نجاة ابو شقرا، فاطمة ماجد، ورؤساء اقلام المحاكم والنيابة العامة والهيئة الاتهامية والتحقيق والجنايات وبعض المساعدين القضائيين، الى قصر عدل النبطية، حيث تم نقل ملفات الموقوفين والاكثر عجلة الى غرفة خصصت لقصر عدل النبطية في قصر عدل .