متى ستبدأ المفاوضات بين لبنان وإسرائيل؟

كشف مسؤول إسرائيليّ لموقع "أكسيوس" الأميركيّ، أنّه "لا يوجد وقف لإطلاق النار في "، وأضاف أنّ "المفاوضات ستبدأ في الأيام المقبلة".

أما صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة، فنقلت عن مصدر إسرائيليّ قوله، إنّ "سفير لدى سيقود المفاوضات المتعلقة بلبنان".



وأضاف المصدر أنّ "المفاوضات ستُعقد بين سفيري لبنان وإسرائيل في ، بوساطة السفير الأميركي لدى لبنان".