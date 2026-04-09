الأسبوع المُقبل... المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستنطلق في واشنطن

أوعز رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين ، "بإطلاق مفاوضات مباشرة مع في أسرع وقت، على ضوء طلبات المتكرّرة".

وأضاف نتنياهو، أنّ "المفاوضات مع لبنان ستكون على نزع سلاح " " وإقامة علاقات سلميّة".



وقال: "نُثمّن دعوة رئيس الوزراء اللبناني اليوم لنزع السلاح في بيروت".

وفي هذا السياق، كشف مسؤول إسرائيليّ لموقع "أكسيوس" الأميركيّ، أنّه "لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان".

وفي هذا الإطار، قالت مصادر لصحيفة "معاريف"، إنّ "المفاوضات اللبنانيّة - الإسرائيليّة ستنطلق الأسبوع المقبل في ".

وقال مصدر لـ"آي نيوز" ، إنّ "المحادثات المباشرة ستُعقد يوم الثلاثاء المُقبل".

أما صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة، فنقلت عن مصدر إسرائيليّ قوله، إنّ "سفير لدى سيقود المفاوضات المتعلقة بلبنان".





وأضاف المصدر أنّ "المفاوضات ستُعقد بين سفيريّ لبنان وإسرائيل في واشنطن، بوساطة السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى".

وأشارت معلومات صحافيّة، إلى أنّ "الوفد اللبناني سيضمّ السفير سيمون كرم وشخصيّة دبلوماسية أخرى".

مسؤول لبنانيّ

وفي هذا السياق، قال مسؤولٌ لبنانيّ كبير لوكالة " "، إنّ "لبنان يدعو إلى وقفٍ مؤقت لإطلاق النار بهدف إفساح المجال أمام إجراء محادثات مع إسرائيل".

وأوضح أنّ "هذه المحادثات، في حال حصولها، ستكون ضمن مسار منفصل، لكنها قد تستند إلى نموذج مشابه للهدنة الإيرانيّة - الأميركيّة".



وأشار إلى أنّه "لم يتم حتّى الآن تحديد موعد أو مكان لانطلاق هذه المفاوضات"، وأكّد "حاجة لبنان إلى دور الولايات المتحدة كضامن لأيّ إتّفاق محتمل مع إسرائيل".

القناة الـ12

في المقابل، قال مسؤول إسرائيليّ للقناة الـ12 الإسرائيليّة، إنّ "لا توقّعات إسرائيلية كبيرة بنجاح المفاوضات مع لبنان".