تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الأسبوع المُقبل... المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستنطلق في واشنطن

Lebanon 24
09-04-2026 | 12:22
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوعز رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، "بإطلاق مفاوضات مباشرة مع لبنان في أسرع وقت، على ضوء طلبات بيروت المتكرّرة".
 
وأضاف نتنياهو، أنّ "المفاوضات مع لبنان ستكون على نزع سلاح "حزب الله" وإقامة علاقات سلميّة".

وقال: "نُثمّن دعوة رئيس الوزراء اللبناني اليوم لنزع السلاح في بيروت".
 
 
وفي هذا السياق، كشف مسؤول إسرائيليّ لموقع "أكسيوس" الأميركيّ، أنّه "لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان".
 
 
وفي هذا الإطار، قالت مصادر لصحيفة "معاريف"، إنّ "المفاوضات اللبنانيّة - الإسرائيليّة ستنطلق الأسبوع المقبل في واشنطن".
 
 
وقال مصدر لـ"آي نيوز" الإسرائيلية، إنّ "المحادثات المباشرة ستُعقد يوم الثلاثاء المُقبل".
 
 
أما صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة، فنقلت عن مصدر إسرائيليّ قوله، إنّ "سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة سيقود المفاوضات المتعلقة بلبنان".


وأضاف المصدر أنّ "المفاوضات ستُعقد بين سفيريّ لبنان وإسرائيل في واشنطن، بوساطة السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى".
 
 
وأشارت معلومات صحافيّة، إلى أنّ "الوفد اللبناني سيضمّ السفير سيمون كرم وشخصيّة دبلوماسية أخرى".
 
 
مسؤول لبنانيّ
 
 
وفي هذا السياق، قال مسؤولٌ لبنانيّ كبير لوكالة "رويترز"، إنّ "لبنان يدعو إلى وقفٍ مؤقت لإطلاق النار بهدف إفساح المجال أمام إجراء محادثات مع إسرائيل".
 
وأوضح أنّ "هذه المحادثات، في حال حصولها، ستكون ضمن مسار منفصل، لكنها قد تستند إلى نموذج مشابه للهدنة الإيرانيّة - الأميركيّة".

وأشار إلى أنّه "لم يتم حتّى الآن تحديد موعد أو مكان لانطلاق هذه المفاوضات"، وأكّد "حاجة لبنان إلى دور الولايات المتحدة كضامن لأيّ إتّفاق محتمل مع إسرائيل".
 
 
القناة الـ12
 
 
في المقابل، قال مسؤول إسرائيليّ للقناة الـ12 الإسرائيليّة، إنّ "لا توقّعات إسرائيلية كبيرة بنجاح المفاوضات مع لبنان".
مواضيع ذات صلة
لبنان

عربي-دولي

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

دبلوماسي

الإيراني

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24