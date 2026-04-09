القنصل نمر التقى وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار في كندا

عرض قنصل عام نمر مع وفد من في برئاسة السيد ، شؤون في كيببك والدور الذي تقوم به المؤسسة في سبيل الحفاظ على روابط اللبنانيين مع وطنهم الأم.



وقد أشاد القنصل نمر ب "العمل الكبير "الذي تضطلع به المؤسسة في كندا، وشدد على ضرورة أن يسجل اللبنانيون الموجودون في كيبيك زيجاتهم وولادات أبنائهم وبناتهم وحالات الوفاة والطلاق، في القنصلية لإدراجهم في سجلات النفوس .

كما أكد أهمية أن يعمد كل لبناني موجود أو يصل الى مقاطعة كيبيك الى التسجيل في في مونتريال لكي تكون القنصلية على معرفة بوجودهم وتتمكن من متابعة أحوالهم وشؤونهم القنصلية.