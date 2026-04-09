لأوّل مرّة... إنذار إسرائيليّ إلى سكان هذه المنطقة في الضاحية

أنذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، لأوّل مرّة، سكان ، وشملهم مع بقية مناطق الضاحيّة الجنوبيّة لبيروت، التي تنوي إستهدافها.



وكان أدرعي يُنذر سكان حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج وتحويطة والشياح، بينما كان يتمّ إستهداف الجناح في بعض الأوقات، وخصوصاً خلال عمليّات الإغتيال التي كانت تطال قادة وعناصر من " ".



وتجدر الإشارة إلى أنّ الحياة كانت طبيعيّة قبل الإنذار في منطقتيّ الجناح والأوزاعي، أمّا بعد تحذير أدرعي، فأقفلت محلات ومؤسسات على الفور، بينما نزح السكان.