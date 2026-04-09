حصيلة غير نهائيّة للإعتداءات الإسرائيليّة يوم أمس... أكثر من 300 شهيد



صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن أمس الاربعاء، أدت في حصيلة غير نهائية إلى 303 و 1150 جريحا.

ولا تزال عمليات انتشال من تحت الانقاض مستمرة في أكثر من مكان، إضافة إلى تحديد هويات العديدين من الشهداء الذين نقلت جثامينهم إلى المستشفيات بإجراء فحوص .



وقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 9 نيسان إلى 1888 شهيدا و6092 جريحا.