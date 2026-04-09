لبنان

التيار الوطني الحر يؤكد على دعم الدولة والشرعية في ظل الأوضاع الراهنة

Lebanon 24
09-04-2026 | 13:05
التيار الوطني الحر يؤكد على دعم الدولة والشرعية في ظل الأوضاع الراهنة
استكمل "التيار الوطني الحر" جولاته على الأحزاب والشخصيات لتسليم "مقترح حماية لبنان"، فزار وفد ضم نائبة رئيس "التيار" للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي والنائب سيزار أبي خليل والنائب السابق إدي معلوف حزب الكتائب اللبنانية في الصيفي، حيث التقوا نائب رئيس حزب الكتائب النائب سليم الصايغ والنائب الياس حنكش والوزير السابق آلان حكيم ومستشار رئيس الكتائب للشؤون السياسية والإنتخابية سيرج داغر.

وكان تأكيد على أهمية الحوار والتمسك بدور الدولة والشرعية، سعياً لحماية لبنان في هذه الظروف.

إلى ذلك، زار وفد من "التيار"، ضم نائبة الرئيس مارتين نجم كتيلي والنائب غسان عطالله  حزب الوطنيين الأحرار في مقره في السوديكو، حيث كان في استقبالهم رئيس الحزب النائب كميل شمعون وعدد من أعضاء المكتب السياسي.
 
وشدد المجتمعون على أهمية الحوار الهادف والجاد وعلى ضرورة دعم الدولة والشرعية لما فيه مصلحة لبنان.
