التيار الوطني الحر يؤكد على دعم الدولة والشرعية في ظل الأوضاع الراهنة

استكمل " " جولاته على الأحزاب والشخصيات لتسليم "مقترح حماية "، فزار وفد ضم نائبة رئيس " " للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي والنائب سيزار أبي خليل والنائب السابق إدي معلوف في الصيفي، حيث التقوا حزب النائب سليم الصايغ والنائب الياس حنكش والوزير السابق حكيم ومستشار رئيس الكتائب للشؤون السياسية والإنتخابية سيرج داغر.



وكان تأكيد على أهمية الحوار والتمسك بدور الدولة والشرعية، سعياً لحماية لبنان في هذه الظروف.



إلى ذلك، زار وفد من "التيار"، ضم نائبة الرئيس مارتين نجم كتيلي والنائب غسان عطالله حزب الوطنيين الأحرار في مقره في السوديكو، حيث كان في استقبالهم النائب كميل شمعون وعدد من أعضاء المكتب السياسي.



وشدد المجتمعون على أهمية الحوار الهادف والجاد وعلى ضرورة دعم الدولة والشرعية لما فيه مصلحة لبنان.

