ضغطٌ أميركيّ... ماذا قرّرت إسرائيل بشأن عملياتها في لبنان؟

أعلنت القناة الـ13 الإسرائيليّة، أنّ مسؤولاً إسرائيليّاً قال "سنخفّف عملياتنا في في الأيام المقبلة، بسبب الضغط الأميركيّ".

وكانت القناة الإسرائيليّة أشارت إلى أنّ الرئيس الأميركيّ قال إنّ "رئيس الحكومة الإسرائيليّة سيُخفض وتيرة القتال في لبنان".