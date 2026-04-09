تطمينات... إليكم ما كشفه وزير الأشغال عن مطار بيروت

أشار وزير الأشغال العامة والنقل إلى انه تلقّى تطمينات من جهات دبلوماسية أجنبية وسلطات معنية بأن الطريق المؤدية إلى ، وكذلك حرم نفسه، سيبقيان خارج أي نطاق استهداف في إطار النزاع القائم، وذلك طالما يقتصر استخدامهما على نقل الركاب والبضائع والأنشطة المدنية من وإلى المطار.



وكان رسامني كثف اتصالات مع الجهات المعنية لتحييد المطار والطريق المؤدي إليه، بما يضمن سلامة حركة المسافرين واستمرارية العمل.

