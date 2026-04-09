الجامعة اللبنانية الكندية أعلنت حدادها وتضامنها مع الشعب اللبناني إثر الاعتداءات الأخيرة



أعلنت (LCU) اليوم الوقوف في حالة حداد وتضامن مع الشعب اللبناني، في أعقاب الاعتداءات التي شهدها يوم أمس، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين وأصابت آخرين.



وقالت الجامعة في بيان رسمي إن أفكارها وتعازيها تتوجه إلى العائلات التي فقدت أحبّاءها، وإلى الجرحى وكل من تأثرت حياتهم بهذه الأحداث المؤلمة. وشددت على أن الكلمات وحدها لا تكفي للتعبير عن حجم الحزن الذي يكتنف الوطن، ولا عن الصمود الذي يميّز شعبه في مواجهة المحن المتكررة.



وأضافت LCU أن لبنان واجه تحديات جسيمة مرارًا وتكرارًا، ومع ذلك أثبت شعبه إرادته التي لا تنكسر، مؤكدة دعمها الكامل للشعب اللبناني في كرامته، وقوته، وحقه في العيش بأمان وسلام.



وختم البيان بالدعاء لشهداء لبنان بالرحمة، والجرحى بالشفاء العاجل، داعية الله أن يحفظ لبنان وأهله، وأن يمنّ على الوطن بالأمن والاستقرار.

