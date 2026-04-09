الجنوب تحت النار... غارات تستهدف هذه البلدات وإشتباكات في الخيام وبنت جبيل

استهدفت طائرة حربيّة إسرائيليّة، منزل الشيخ عبد الامير قبلان، في بلدة أنصارية.

كما استهدفت الإسرائيليّة: حناوية والنبطية وميفدون وحاروف وكفرا والشهابية والطيبة وكفردونين والنبطية الفوقا ودبين وخربة سلم والسلطانية وتبنين ومنطقة المعلية وعربصاليم.

وبحسب المعلومات، فإنّ الغارة على حناوية استهدفت منزلاً في ساحة البلدة، وتمّ نقل 3 جرحى إلى المستشفى.

كما استهدفت غارة، مزرعة للأبقار في خراج بلدة ، من دون تسجيل إصابات.

وفي هذا السياق، أفادت القناة الـ15 ، أنّ الغارات على هي لإحباط هجوم صاروخي بعيد المدى يُخطط له " ".

وفي بنت ، استهدفت المدفعيّة الإسرائيليّة بشكلٍ عنيف، سوق البلدة، إضافة إلى منطقة صف الهوا، ودارت إشتباكات بين عناصر "حزب الله"، والقوّات الإسرائيليّة.



كما إشتباكات في الحيّ الغربيّ لبلدة ، بين عناصر "حزب الله" والجيش الإسرائيليّ.