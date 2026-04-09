لبنان
الجنوب تحت النار... غارات تستهدف هذه البلدات وإشتباكات في الخيام وبنت جبيل
Lebanon 24
09-04-2026
|
14:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
استهدفت طائرة حربيّة إسرائيليّة، منزل الشيخ عبد الامير قبلان، في بلدة أنصارية.
كما استهدفت
الغارات
الإسرائيليّة: حناوية والنبطية وميفدون وحاروف وكفرا والشهابية والطيبة وكفردونين والنبطية الفوقا ودبين وخربة سلم والسلطانية وتبنين ومنطقة المعلية وعربصاليم والجرمق والمحمودية وقعقعية الجسر.
وبحسب المعلومات، فإنّ الغارة على حناوية استهدفت منزلاً في ساحة البلدة، وتمّ نقل 3 جرحى إلى المستشفى.
كما استهدفت غارة، مزرعة للأبقار في خراج بلدة
عدلون
، من دون تسجيل إصابات.
كما استهدفت غارة إسرائيليّة خربة الدوير عند أطراف بلدة البابلية.
وفي هذا السياق، أفادت القناة الـ15
الإسرائيلية
، أنّ الغارات على
جنوب لبنان
هي لإحباط هجوم صاروخي بعيد المدى يُخطط له "
حزب الله
".
وفي بنت
جبيل
، استهدفت المدفعيّة الإسرائيليّة بشكلٍ عنيف، سوق البلدة، إضافة إلى منطقة صف الهوا، ودارت إشتباكات بين عناصر "حزب الله"، والقوّات الإسرائيليّة.
كما
دارت
إشتباكات في الحيّ الغربيّ لبلدة الخيام، بين عناصر "حزب الله" والجيش الإسرائيليّ.
لبنان
تابع
