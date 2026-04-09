لبنان

استشهد في المنصوري... الأمن العام نعى علي الخالد

Lebanon 24
09-04-2026 | 14:33
استشهد في المنصوري... الأمن العام نعى علي الخالد
استشهد في المنصوري... الأمن العام نعى علي الخالد photos 0
نعت المديرية العامة للأمن العام  المفتش مؤهل اول علي الخالد، الذي استشهد بتاريخ  08/04 /2026 من جراء استهداف العدو الإسرائيلي بلدة المنصوري قضاء صور.
وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:
من مواليد 10 /12 /1989 المنصوري.
- تطوع في الأمن العام إعتباراً من تاريخ 2009/11/02 ، وتدرج في الترقية حتى رتبة مفتش مؤهل أول إعتباراً من تاريخ 2025/08/01 .
- حائز على تهنئة وزير الداخلية والبلديات / 11/ مرة.
- حائز على تنويه مدير عام الأمن العام / 18/ مرة.
- حائز على ميدالية الأمن العام ووسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الرابعة.
- الوضع العائلي: متاهل وله ثلاثة اولاد.
يقام الدفن وديعة بتاريخ 2026/04/10 عند الساعة ١٢:٠٠ في صور قرب ثكنة الجيش
 
 
 
