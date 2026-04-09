استشهد في المنصوري... الأمن العام نعى علي الخالد

نعت العام المفتش مؤهل اول علي الخالد، الذي استشهد بتاريخ 08/04 /2026 من جراء استهداف العدو بلدة .

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

من مواليد 10 /12 /1989 المنصوري.

- تطوع في إعتباراً من تاريخ 2009/11/02 ، وتدرج في الترقية حتى رتبة مفتش مؤهل أول إعتباراً من تاريخ 2025/08/01 .

- حائز على تهنئة والبلديات / 11/ مرة.

- حائز على تنويه مدير عام الأمن العام / 18/ مرة.

- حائز على ميدالية الأمن العام ووسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الرابعة.

- الوضع العائلي: متاهل وله ثلاثة اولاد.

يقام الدفن وديعة بتاريخ 2026/04/10 عند الساعة ١٢:٠٠ في صور قرب .

