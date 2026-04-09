الحوت: قرار ضبط السلاح في بيروت هو خطوة على طريق استعادة الدولة دورها وهيبتها

كتب على منصة "اكس": " اليوم برفع شكوى إلى حول الاعتداءات الاسرائيلية خطوة دبلوماسية وقانونية مناسبة باتجاه وقف العدوان وتحميل الجهات الدولية مسؤولية الانتقال من الإدانة إلى إجراءات رادعة تحمي المدنيين، وقرار ضبط السلاح في ، هو خطوة على طريق استعادة الدولة دورها وهيبتها، فبيروت ليست ساحة فوضى، بل عاصمة يجب أن يحكمها القانون وحده. حماية الناس، وصون السيادة ليست خيارات سياسية فقط، بل واجب وطني وأخلاقي. لا أمن بلا دولة، ولا دولة مع سلاح منفلت، ولا كرامة لوطن تُنتقص سيادته. ما جرى اليوم يجب أن يكون بداية مسار يعيد للبنان قراره، ولبيروت أمنها، وللدولة سلطتها، وأن يستكمل هذا المسار بصياغة استراتيجية وطنية متكاملة للدفاع عن الأمن والسيادة، تنطلق من المصلحة ، وتعيد تنظيم عناصر القوة الوطنية ضمن إطار يعزز الدولة ويصون المجتمع".

