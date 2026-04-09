تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

اتحاد بلديات صيدا - الزهراني: لإسراع وزارة المال في دفع المستحقات لإدارة معمل النفايات

Lebanon 24
09-04-2026 | 15:09
A-
A+
اتحاد بلديات صيدا - الزهراني: لإسراع وزارة المال في دفع المستحقات لإدارة معمل النفايات
اتحاد بلديات صيدا - الزهراني: لإسراع وزارة المال في دفع المستحقات لإدارة معمل النفايات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجّه اتحاد بلديات صيدا - الزهراني الشكر  إلى مجلس إدارة معمل معالجة النفايات "على روح التعاون الإيجابي والمسؤولية التي أبدوها، رغم الإشكاليات القائمة، ولا سيّما ما يتعلّق بالمستحقات المالية العائدة للمعمل منذ عام 2024".

وثمّن في بيان هذا التعاون البنّاء، مقدرا تجاوب القيّمين على المعمل وإعادة فتحه في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

واعلن أنه "أثر الجولة الميدانية التي قام بها رئيس اتحاد بلديات صيدا - الزهراني المهندس مصطفى حجازي، على رأس وفد من رؤساء البلديات، إلى معمل معالجة النفايات للاطلاع عن كثب على واقع العمل ومتابعة سيره،  استمرار متابعته الدقيقة لهذا الملف، في ضوء ما شهدته المرحلة السابقة من تراكم للنفايات في شوارع مدينة صيدا وقرى الاتحاد، وما نتج عن ذلك من انعكاسات بيئية وصحية مقلقة".

وأضاف إنّ " الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، ولا سيّما الأعباء الإضافية الناتجة عن النزوح الكثيف، حيث يستضيف نطاق الاتحاد أكثر من 150,000 نازح بفعل الحرب، إلى جانب الأوضاع الأمنية الدقيقة، تفرض أعلى درجات التنسيق والمسؤولية لضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي.

وفي هذا الإطار، أكّد الاتحاد أنّه أجرى سلسلة اتصالات ومتابعات مكثفة مع الجهات الرسمية المعنية، شملت مختلف المراجع الحكومية والإدارية، بهدف تأمين استمرارية العمل وضمان استقرار إدارة هذا القطاع الحيوي.مشيرا أنه " يتابع هذا الملف بروح من المسؤولية والتعاون مع إدارة المعمل، ولا سيّما مع مديره  أحمد السيد، بما يخدم المصلحة العامة ويساعد على تذليل العقبات القائمة.

واكد " أنّ المستحقات المالية المرتبطة بتشغيل المعمل تُعدّ مسألة أساسية، وهي قيد المعالجة وفق آلية استثنائية مع الجهات صاحبة القرار، على أمل الوصول إلى حلّ يساهم في استدامة العمل وضمان استمراريته، معلنا أنّ "جلساته ستبقى مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية".

وإذ دعا الاتحاد المواطنين إلى التحلّي بروح التعاون والمسؤولية، أكد التزامه الكامل بالعمل على حماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة مدننا وقرانا.

ووجه اتحاد بلديات صيدا - الزهراني نداء إلى  وزير المالية للإسراع في دفع المستحقات ضمن الأصول القانونية والإدارية المعتمدة بدفع الفواتير السابقة، بما يساهم في ضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي وتفادي أي انعكاسات سلبية على المصلحة العامة.
مواضيع ذات صلة
اتحاد بلديات صيدا - الزهراني: جهود موحدة مع محافظة الجنوب لاحتواء أزمة النزوح
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 23:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
موظفو بلدية صيدا يحتجون على عدم دفع رواتبهم منذ شهرين
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 23:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
العميد ضاهر تفقد وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 23:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ الجنوب تفقد وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 23:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24

اتحاد بلديات صيدا

الجهات الرسمية

وزير المالية

أحمد السيد

رئيس اتحاد

الزهراني

على أمل

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:20 | 2026-04-09
Lebanon24
15:48 | 2026-04-09
Lebanon24
15:28 | 2026-04-09
Lebanon24
15:21 | 2026-04-09
Lebanon24
15:01 | 2026-04-09
Lebanon24
14:59 | 2026-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24