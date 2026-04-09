مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 9 نيسان 2026

مقدمة تلفزيون "أل بي سي"







حين نفذت عملية " البيجرز" عُرِفت الأهداف من خلال سقوطها . اليوم تقول إسرائيل إنها نفذت عملية استخباراتية توازي عملية البيجرز، إن لم اكن تفوقها أهمية، ولكن لم تفصِح عنها، ولم يعلِن أحد حتى الآن عن طبيعتها، وحتى إشعار آخر هي لغز، إلى أن تقرر إسرائيل كشف هذا اللغز. لكنه لغز كلف الكثير من الشهداء والجرحى والدمار الهائل ، والمأسوي فيه أنه أوقع مدنيين إلى جانب الأهداف التي ألمحت إليها إسرائيل.







واليوم شدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل ستواصل ضرب "حيثما لزم الامر وبقوة ودقة وتصميم". أما وزير الدفاع يسرائيل كاتس فقال إن "أكثر من 200 إرهابي تمّت تصفيتهم أمس" في . الجامع المشترك بين كلام نتنياهو وكلام كاتس، عدم تحديد المستهدَفين، على عكس ما حصل أثناء تفجيرات البيجرز. اللافت بعد الضربة الهائلة التي تلقتها العاصمة أمس، إكتفت إيران بالتلويح بالتصعيد من دون أن تعود الصواريخ الإيرانية لتساند حزب الله وتصل إلى إسرائيل، ربما لأن الضربة لبيروت جاءت في توقيت بالغ الدقة بالنسبة إلى إيران، التي يتجه وفدها إلى إسلام آباد في أول لقاء بالأميركيين غدًا.







وفي تطور بالغ الأهمية هذا المساء، أعلن رئيس الوزراء الأسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن، وقال: "في ضوء المطالبات المتكررة بفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أصدرت تعليماتي لمجلس الوزراء الأمني المصغر أمس، ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن. وستركز المفاوضات على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان". جيروزاليم بوست نقلت عن مصدر إسرائيلي ان سفير إسرائيل لدى سيقود المفاوضات المتعلقة بلبنان.







وفي معلومات الـLBCI أن لبنان الرسمي لم يتبلغ من واشنطن تفاصيل ما أعلنه نتنياهو، وان الرئيس عون، وفي مستهل عبّر عن موقفٍ مفاده أن الخيار هو التفاوض المباشر وفق آلية اسلام أباد، وأن لا زمان ولا مكان للتفاوض حتى الآن.







مقدمة تلفزيون "ام.تي.في"















قبل يوم من الجمعة العظيمة، لبنان في حداد. فمجزرة الأمس مروعة، والعدد النهائي للضحايا والجرحى لم يتحدد بعد، وان كانت الارقام تؤكد ان عدد الضحايا تجاوز ال 250 , والجرحى الالف اضافة الى خسائر كبيرة في الابنية والممتلكات.



وعلى وقع المجزرة الهائلة انعقد مجلس الوزراء، حيث اتـُخذ قرارٌ تاريخي بحصر السلاح في العاصمة بيروت بالقوى الشرعية. انها خطوة ٌمهمة، ومطلوب من القوى الامنية ان تنفذَها بسرعة وفاعلية ليستعيدَ اللبنانيون ثقـتـَهم بدولتهم. فاستمرار التسيّب الامني لا يجوز، كما لا يجوز ان يواصلَ حزبُ الله اتخاذَه الناس متاريس في بيروت وسواها لاستمرار حربه العبثية التي لا فائدة منها ولا نتيجة . والاهم ان يتعمّمَ نموذجُ بيروت على كل لبنان باسرع وقت ممكن. اذ ان اسرائيل واضحة جداً في ما تقولـُه. فوزير دفاعها يسرائيل كاتس هدد بشن هجوم جوي وفقا للنموذج الايراني على حزب الله في كل انحاء لبنان. وهذا يعني ان حزبَ الله سيَحتمي بالمدنيين في كل انحاء لبنان ليدافعَ عن نفسه. من هنا ضرورة ُ ان تعجّلَ الدولة في تنفيذ قراراتها حتى لا يتعمم نموذجُ القتل على كامل الخريطة اللبنانية! والرغبة ُ الداخلية باستعادة الدولة سلطتِها، تتقاطع مع رغبة خارجية واضحة. فواشنطن والدول المؤثرة بالوضع اللبناني تريد من الدولة التحركَ بسرعة لحصر السلاح بيدها ضمن مهلة زمنية ليست مفتوحة، اذ من دون تحقيق الخطوة المذكورة سيبقى الوضع اللبناني مفتوحاً على كل المخاطر والتحديات. وفيما يستعد رئيسُ الحكومة نواف سلام لزيارة واشنطن، فان حزبَ الله يواصل هجومَه عليه متهماً اياه بأنه مهّد للمجزرة الامس من خلال مواقفه السياسية. فهل من يصدق مزاعمَ وأوهامَ حزب الله؟ وهل صار الحزب ضعيفاً الى حد انه صار يبيع الاوهامَ والاكاذيب ليكتسبَ صدقية ً لدى جمهوره الخائب والمنكوب؟ لكن البداية من موقف بارز اعلنه نتنياهو قبل قليل، اذ قال انه اوعز بفتح مفاوضات مباشرة مع لبنان ترتكز على نزع سلاح حزب الله وتحقيق السلام.







مقدمة "المنار"







وقفُ الحربِ على لبنانَ هو الطريقُ إلى طاولةِ مفاوضاتِ باكستانَ السبتَ، كما تؤكدُ جميعُ السلطاتِ والقياداتِ الإيرانيةِ، فماذا تقولُ السلطةُ اللبنانيةُ؟ التي انتقلت، على ما يبدو، من مرحلةِ التقصيرِ والنكد السياسي إلى مرحلةٍ تشبهُ تشريعَ العدوانِ الصهيونيِّ على أبنائها، بإصرارها على ما تسميه حقها السيادي باحتكارِ التفاوضِ لوقفِ الحربِ، بل اتبعته بالقفزِ فوق دماءِ مئاتِ الشهداءِ بالأمسِ، لاستحضارِ ملفِّ احتكارِ السلاحِ في بيروتَ على طاولتِها اليوم، فكان "بنيامين نتنياهو" أولَ المهنئين.







انه احتقارٌ لعقولِ اللبنانيين ودماءِ أبنائهم بعنوانين تافهة، من سلطةٍ لا تعملُ بأولويةِ وقفِ الحربِ وحفظِ الدماءِ، بل بأولويةِ تحقيقِ غاياتها، مدعيةً هيبةً يُنكِّلُ بها الإسرائيليُّ على مدى أكثرَ من عام . والأخطرُ تتطابقُ مطالبِها مع تل أبيب، التي ترفضُ ربطَ وقفِ إطلاقِ النارِ على الجبهتين الإيرانيةِ واللبنانيةِ معًا.







فماذا لدى هذه السلطةِ لتقوله لعائلاتِ مئاتِ الأطفالِ والنساءِ والأبرياءِ الذين ارتقوا بالأمسِ شهداءَ، ولا تزالُ جثامينُ بعضهم تحت الأنقاضِ، ومنهم مسعفون واطباء واعلاميون ونشطاء لا سيما الزميلة الاعلامية المجاهدة بحق على جبهة اغاثة الناس - الزميلة سوزان الخليل ؟ بل ماذا سيقولُ المدّعون زورًا الحفاظَ على أمنِ بيروتَ، للمدينةِ التي يُغرقُها الإسرائيليُّ ببحرِ دماءِ أبنائها؟







بيروتُ هذه لن تكونَ كما أرادها العدوُّ عاصمةَ الألمِ، بل ستبقى عاصمةَ الأملِ، وسيحميها أهلُها المتمثلون من كلِّ الطيفِ اللبنانيِّ، وأبناؤها الذين يستشهدون غيلةً على أرضها، وأولئك الثابتون على أرضِ الجنوبِ من الناقورةِ مرورًا ببنتِ جبيلٍ حتى شبعا وبلداتِ العرقوبِ، وسيحمون معها كلَّ الوطنِ وتاريخه ومستقبله، ويمنعون عنه الفتنةَ، لتكونَ بيروتُ آمنةً بحقٍّ، ومعها كلُّ لبنانَ.







ومع استمرارِ العدوِّ بقتله ومجازرهِ التي لا يهدأُ سيلُ دمائها على امتدادِ الوطنِ، فإن رجالَ الوطنِ عند استبسالهم، متسلحين بحقهم بالدفاعِ عن أرضهم وأهلهم، مسطرين ملاحمَ البطولةِ كما في بنتِ جبيلٍ اليوم، وملاحقين العدوَّ في مستوطناته بالصواريخِ والمسيراتِ طالما أنه يخرقُ اتفاقَ وقفِ إطلاقِ النارِ.







وإن لم يرتدع، فلن تقفَ جبهاتُ المقاومةِ متفرجةً عليه وهو يستهدفُ الشعبَ اللبنانيَّ ومقاومتَه، كما أكد اليوم قائدُ أنصارِ الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأكدته المقاومةُ العراقيةُ بالأمسِ، وتعيده إيرانُ وجيشُها وحرسُها الثوريُّ كلَّ يومٍ على مسمعِ كلِّ العالمِ.







فلبنانُ لا ينبغي أن يكونَ كبشَ فداءٍ لحكومةٍ منزعجةٍ من التوصلِ لوقفِ إطلاقِ نارٍ بين واشنطنَ وطهرانَ، كما قال وزيرُ الخارجيةِ الفرنسيُّ باسمِ حكومتِه، فماذا يقولُ وزيرُ الخارجيةِ اللبنانيُّ وحكومتُه؟







مقدمة تلفزيون "أو تي في"







هل رمى بنيامين نتنياهو كرة التفاوض المباشر في الملعب اللبناني من جديد، معولاً على الاطاحة بها بفعل الخلافات الداخلية، أم أن كلامه الليلة بداية مسار جدي بطلب أميركي؟







في التحليل، يجوز الوجهان. أما في الوقائع، فقد أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي إصدار تعليماته بفتح مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن، في ضوء المطالبات المتكررة من المسؤولين اللبنانيين، مشدداً على ان التفاوض سيركز على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين البلدين، ومثمناً دعوة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى نزع السلاح من بيروت، وهو ما كاد يفجر جلسة مجلس الوزراء اليوم.







وبعيد الاعلان، نقلت صحيفة جيروزالم بوست ان سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة سيقود المفاوضات المتعلقة بلبنان، في وقت جزم موقع اكسيوس نقلاً عن مسؤول إسرائيلي بأن المفاوضات ستجري تحت النار، في وقت واصل الجيش الاسرائيلي توغله جنوباً، ولاسيما على محور بنت جبيل، على وقع تهديدات متواصلة لأحياء في الضاحية الجنوبية وبيروت.







وكان سبق الاعلان الاسرائيلي تأكيد من الرئيس جوزاف عون بأن الحل الوحيد هو في تحقيق وقف اطلاق النار بين اسرائيل ولبنان، تعقبه مفاوضات مباشرة بينهما، كاشفاً ان هذا الطرح بدأ يتفاعل ايجاباً في الاروقة السياسية الدولية.







اما السؤال الكبير لبنانياً، فهو الآتي: ماذا سيكون عليه موقف الرئيس نبيه بري من التفاوض المباشر بعدما سبق وأعلن تمسكه بإطار الميكانيزم؟ وكيف سيقابل حزب الله الموضوع، في ضوء تأكيد مسؤوليه بأن ايران مصرة على ان يشمل وقف النار لبنان، والا فلا مفاوضات مع واشنطن، لا في باكستان ولا في غيرها، علماً ان نائب الايرانية كان جزم ان وفدا إيرانيا توجه للمشاركة في محادثات السلام في إسلام آباد، وأن الوفد الايراني سيترأسه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، اذا ترأس الوفد نائب الرئيس الاميركي دونالد ترامب جاي دي فانس.







مقدمة تلفزيون "الجديد"















في تطور "كلامي" لم يَظهرْ بالصوتِ والصورة/ نَقل الإعلامُ الإسرائيلي أنَّ بنيامين نتنياهو/ أصدرَ تعليماتِه ببَدء مفاوضاتٍ مباشِرة معَ لبنانَ في أقرب وقتٍ ممكن/ تركزَ على نزع سلاحِ حزبِ الله وإرساءِ السلام بين إسرائيلَ ولبنان/ وبحَسَبِ موقع إكسيوس نقلاً عن مسؤولٍ إسرائيلي ،لا يوجد وقفٌ لإطلاق النار في لبنان والمفاوضاتُ ستبدأ في الأيام المقبلة/ أما جيروزاليم بوست فنقلت ايضاً عن مصادرَ أنَّ المفاوضاتِ ستُعقد بين سفيرَيْ إسرائيل ولبنان في واشنطن بوَسَاطةِ السفير الأمريكي في بيروت // وبحسب معلومات الجديد فلبنان الرسمي لم يتبلغ شيئاً بعد/ ولا يزال مطلب الدولة اعتماد النموذج الباكستاني بالتلازم والتزامن بين إعلان وقف إطلاق النار وتحديد موعد التفاوض// وإنْ صَحَّ الكلامُ الإسرائيلي فإنَّ قَبولَ العرضِ اللبناني للتفاوضِ المباشِر/ وإنْ جاء متأخِّراً/ لا يمكنُ فصلُه عن الصورةِ الأوسعِ المرسومةِ غداً على طاولة إسلام آباد/ وقد يكونُ الردُّ الإسرائيليُّ بمَثَابَة مَخرجِ إنقاذٍ للمحادثاتِ المرتَقَبة بين واشنطن وطهران في باكستان بعدما اعترض طريقَها الَّلغَطُ الذي دار حول إدراجِ لبنانَ بنداً على المحادثات من عدمه/ وضاعَ بين ترجمتَينِ فارسيةٍ وإنكليزية وقد تكون المُسَوَّدة كتبت باللغة الأردية الباكستاينة/ وباتت بحاجةٍ إلى مترجِمٍ محلَّف يَحسِمُ الجدل// ومن خارج السجال حول ضم لبنان أو فرزه عن الثنائي الأميركي الإيراني/ ما يَحتمل التأويلَ بأنه قد تم فصلُ المِلفِّ اللبناني معَ الجبهةِ الإسرائيلية عن التفاوضِ الأم بين طهران وواشنطن/ وإلى حين اتضاحِ الصورة/ فإن الموقفَ اللبناني كان ثابتاً على مبادرة التفاوضِ المباشِر/ وحقَّق مطلبَه بأنه دولةٌ ذاتُ سيادة/ وأنْ لا أحدَ يفاوِضُ باسمه/ وهو ما أكده مجلسُ الوزراء في جلسةِ اليوم بأنَّ لبنان دولةٌ لها كِيانُها وموجودة/ والدولةُ هي التي تفاوِض/ وتمتلك القدرةَ والإمكاناتِ لذلك/ وتاليا من غير المقبول أن يفاوِضَ أحدٌ عنها وباسمها/ ومن هذا المبدأ الرئاسي المسجّل في محضر جلسة بعبدا/ وفي بيانٍ موقّع باسم الكِيان والدولة ذاتِ السيادة يتعرضُ رئيسُ الحكومة نواف سلام لحملة تخوين/ على خلفية موقفٍ جدد فيه القولَ بفكِ ارتباط لبنان عن المحاور/ مؤكداً أن مَن يفاوضُ عن لبنان هو الدولةُ اللبنانية فقط/ ومن هذا المنطلق انطلقتِ الحملةُ الممنهجة على رئيسِ الحكومة بهدف إبقاءِ لبنان ورقةً بيد إيران تفاوِضُ فيها وعليها/ وفي مَقامٍ آخَرَ طَلب رئيسُ الحكومة من الجيش والقوى الأمنية تعزيزَ بسطِ سلطةِ الدولة في محافظة بيروت وحصرِ السلاح فيها/ كما في كلِّ لبنان عملاً بخِطاب القَسَم والبيان الوَزاري/ كما سَطَّرت شكوىً عاجلةً إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بسبب اعتدءاتِها على لبنان/ وبعد الأربعاءِ الأسود/ واصل العدوُّ الإسرائيلي عدوانَه على دائرةٍ حمراءَ وسَّع خريطتَها مجدداً على مناطقَ في الضاحية الجنوبية وصولاً إلى خواصِرِ العاصمةِ المحيطة بها/ والعدوانُ الجوي المترافِقُ بسلسلةٍ من الجرائمِ الوحشية المتنقلة/ لم يشكِّلْ غِطاءً لعملياته العسكرية حجبُ ما يجري على الأرض من مواجهاتٍ من المَسافة صفر يخوضُها حزبُ الله ضد قواتِ الاحتلال على مَشارفِ "سُوقِ الخميس" في بنت جبيل/ المدينةِ التي بَقيت عُقدةً في "الزلعوم" الإسرائيلي منذ خِطاب "بيت العنكبوت"/ وهناك كما في كل بُقعةٍ جنوبية أرضُ المعركةِ الحقيقية/ لا حيثُ تُفتعل معاركُ جانبيةٌ على أرض بيروت/ عاصمةِ كلِّ الطوائف/ والقلبِ المفتوح على جُرحِ النزوحِ النازف من كل الأماكنِ نحوَها/ وفوقَ إسفِلتِها طافَ الدمُ المتداخِل في شرايينِها من مُقيمينَ فيها ومهجَّرين منها وإليها / ومن معركةِ طواحينِ الهواء/ إلى أمِّ المعاركِ على أرضِ إسلام آباد/ هناك حيث باتت أرضيةُ "المنطقةِ الحمراء" جاهِزةً لاستقبال المفاوِضِين بين "ضِفَّتي مَضيقٍ" كان مشرَّعاً قبل الحرب بلا إشاراتِ مرورٍ قبل أن يتحولَ "أمَّ الأزَمات" بعد الحرب على إيران/ وعليه يريدُ الرئيس دونالد ترامب الخروجَ من "المولِد بهُرمُز".

Advertisement